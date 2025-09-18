Kursbyks etter storsalg

Nvidia kjøper alt overskuddet
Nvidia forplikter seg til å kjøpe all den ubrukte kapasitet fra Coreweaves AI-datasentere for over 60 milliarder kroner. Deler av pengene finansiere et senter på Sørlandet.
Etter at både Federal Reserve og Norges Bank satte ned sine respektive styringsrenter, steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,04 prosent til 1.651 poeng på torsdag.
For de største bankene på Oslo Børs fikk renteendringene følgende utslag:
DNB-aksjen var dagens mest omsatte på Oslo Børs, men endte med en flat kursutvikling på 0 prosent. SpareBank 1 SMN falt 0,1 prosent, mens SpareBank 1 Sør-Norge-aksjen gikk ned 0,6 prosent. Samtidig steg Pareto Bank 2,2 prosent.
Røkke-jubel
Torsdag ettermiddag meldte Gjensidge at det har skrotet planene om å innføre et nytt IT-system i pensjonsdelen av virksomheten. Avviklingen vil gi et resultattap på rundt 400 millioner kroner i tredje kvartal. Det vil imidlertid ikke påvirke konsernets utbyttekapasitet, skriver Gjensidige.
Gjensidige-aksjen falt 2,5 prosent etter nyheten.
Elkem annonserte på torsdag at det har inngått en eksklusiv salgsprosess om salget av sin silikonvirksomhet, med en ikke-navngitt motpart, men som har en «signifikant tilstedeværelse i den globale kjemikalieindustrien». Det er ventet at salget ferdigstilles i løpet av første halvdel av 2026.
Elkem-aksjen steg 9,2 prosent.
Onsdag ettermiddag ble det kjent at Aker og Nscales datasentersatsing i Narvik har fått med seg Microsoft på laget, som investerer 6,2 milliarder dollar (60,8 milliarder norske) i prosjektet. Avtalen sikrer Microsoft tilgang på kapasitet fra AI-senteret.
Dermed har det kommet mer klarhet i hvor investeringene i senteret skulle komme fra, etter at Aker og Nscale selv kun ville gå inn med 10 milliarder kroner.
Aker-aksjen steg til slutt med 8 prosent.
Taperne
På onsdag var Hexagon Composites dagens store taper, etter at kursen falt 20,3 prosent. Selskapet meldte at de har hentet nærmere 590 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 14 kroner, og at de hadde et negativt EBITDA-resultat i størrelsesorden 25-30 millioner kroner i juli og august.
På torsdag fortsatte kursfallet, og aksjekursen endte med en nedgang på 5,7 prosent.
Torsdagens største taper var River Tech, som falt 65,7 prosent.
Det skjer etter at selskapet på onsdag kveld annonserte at dets datterselskaps viktigste kunde, Tech4S, har kansellert alle avtaler med selskapet. Meldingen ga ingen begrunnelse, men styret i River Tech skal møtes for å diskutere oppsigelsen.
Blant eierne er Morten Klein og Ketil Skorstad.
Bevegelser
Ellers kan det meldes at aksjen med størst fremgang på torsdag var Hynion, som steg 11,5 prosent. Det var ingen nyheter fra selskapet, og aksjen er fortsatt plassert på Oslo Børs' «straffebenk».
Aksjen med nest størst oppgang var Napatech, som steg 10 prosent. Ei heller her var det registrert nyheter fra selskapet.
Vend meldte på torsdag at det på årsbasis i juli/august hadde nedgang i nye godkjente annonser i Real Estate, Jobs og alle markeder innen Mobility, bortsett fra Norway Private.
Vends A-aksje falt 2 prosent.
AutoStore falt 0,4 prosent til 9,29 kroner etter at JP Morgan kutter kursmålet på aksjen fra 15 til 12,50 kroner. Samtidig gjentok banken kjøpsanbefalingen.
Stigende oljepris
Da Oslo Børs stengte hadde prisen på et fat med nordsjøoljen Brent steget 0,6 prosent til 68,40 dollar siden midnatt. I samme periode hadde den lettere WTI-oljen steget 0,7 prosent til 64,50 dollar fatet.
Ved stengetid steg Equinor 0,5 prosent, mens Aker BP endte opp 1,1 prosent. Vår Energi steg 0,7 prosent.