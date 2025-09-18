Kursbyks etter storsalg

Etter at både Federal Reserve og Norges Bank satte ned sine respektive styringsrenter, steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,04 prosent til 1.651 poeng på torsdag.

For de største bankene på Oslo Børs fikk renteendringene følgende utslag:

DNB-aksjen var dagens mest omsatte på Oslo Børs, men endte med en flat kursutvikling på 0 prosent. SpareBank 1 SMN falt 0,1 prosent, mens SpareBank 1 Sør-Norge-aksjen gikk ned 0,6 prosent. Samtidig steg Pareto Bank 2,2 prosent.

Røkke-jubel

Torsdag ettermiddag meldte Gjensidge at det har skrotet planene om å innføre et nytt IT-system i pensjonsdelen av virksomheten. Avviklingen vil gi et resultattap på rundt 400 millioner kroner i tredje kvartal. Det vil imidlertid ikke påvirke konsernets utbyttekapasitet, skriver Gjensidige.

Gjensidige-aksjen falt 2,5 prosent etter nyheten.

Elkem annonserte på torsdag at det har inngått en eksklusiv salgsprosess om salget av sin silikonvirksomhet, med en ikke-navngitt motpart, men som har en «signifikant tilstedeværelse i den globale kjemikalieindustrien». Det er ventet at salget ferdigstilles i løpet av første halvdel av 2026.

Elkem-aksjen steg 9,2 prosent.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at Aker og Nscales datasentersatsing i Narvik har fått med seg Microsoft på laget, som investerer 6,2 milliarder dollar (60,8 milliarder norske) i prosjektet. Avtalen sikrer Microsoft tilgang på kapasitet fra AI-senteret.

Dermed har det kommet mer klarhet i hvor investeringene i senteret skulle komme fra, etter at Aker og Nscale selv kun ville gå inn med 10 milliarder kroner.