Spetalen kjøper enda mer

Torsdag den 18. september økte Øystein Stray Spetalen beholdningen sin av Saga Pure-aksjer.

I en melding etter børsens stengetid på torsdag opplyses det at han kjøpte 866.587 aksjer til en kurs på 1,35 kroner pr. aksje.

Det tilsvarer en totalpris rett i underkant av 1,2 millioner kroner.

Nylig ga Spetalen bort eierskapet i Ferncliff til hans to døtre.

Gjennom Ferncliff eier Spetalen-døtrene 206,2 millioner aksjer, ifølge Holdings. Det tilsvarer 35,87 prosent av de utestående aksjene.

Spetalen selv står oppført med 2,3 prosent av aksjene.

I tillegg til Ferncliffs beholdning eier døtrene Jenny og Sophie ytterligere 15 prosent hver av Saga Pure.