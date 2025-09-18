Spetalen kjøper enda mer
Øystein Stray Spetalen laster opp ennå mer i Saga Pure.
Torsdag den 18. september økte Øystein Stray Spetalen beholdningen sin av Saga Pure-aksjer.
I en melding etter børsens stengetid på torsdag opplyses det at han kjøpte 866.587 aksjer til en kurs på 1,35 kroner pr. aksje.
Det tilsvarer en totalpris rett i underkant av 1,2 millioner kroner.
Nylig ga Spetalen bort eierskapet i Ferncliff til hans to døtre.
Gjennom Ferncliff eier Spetalen-døtrene 206,2 millioner aksjer, ifølge Holdings. Det tilsvarer 35,87 prosent av de utestående aksjene.
Spetalen selv står oppført med 2,3 prosent av aksjene.
I tillegg til Ferncliffs beholdning eier døtrene Jenny og Sophie ytterligere 15 prosent hver av Saga Pure.