Boston Consulting Group (BCG) skal fremover tilby opplæring i humanitære prinsipper til ansatte og styrke intern kontroll på prosjekter i konfliktområder. Dette skjer etter massiv kritikk for selskapets arbeid med Gaza Humanitarian Foundation (GHF), som ifølge FN ble omtalt som et “skalkeskjul” for israelske krigsmål, skriver Financial Times.

– BCGs nye Humanitarian Charter kodifiserer vår tilnærming til humanitært arbeid, og er utviklet i samarbeid med langvarige NGO-partnere, ifølge en talsperson for BCG.

De nye retningslinjene innebærer at konsulenter som skal jobbe med sosialt arbeid må gjennom tredjepartsopplæring og motta spesifikke briefinger om kontekst og prosjektbegrensninger. I tillegg skal en ny godkjennelseskomité med representanter fra ulike regioner sikre bredere geopolitisk vurdering. BCG vil også prioritere samarbeid med etablerte humanitære organisasjoner og avstå fra å bidra til bistandsdistribusjon i aktive krigssoner.

Bakgrunnen for tiltakene er selskapets rolle i å etablere GHF, et israelskstøttet initiativ for å sende nødhjelp til Gaza. Prosjektet fikk kritikk fra både FN og tradisjonelle hjelpeorganisasjoner, som nektet samarbeid med GHF grunnet brudd på uavhengighetsprinsippet. To partnere ble senere sparket etter å ha feilinformert ledelsen om prosjektets karakter, ifølge Financial Times.

– Vi har også innført en revidert klientevaluering og skjerpede sikkerhetsmekanismer under hele prosjektløpet, ifølge BCGs talsperson.

BCG samarbeidet blant annet med selskapet Fogbow, grunnlagt av amerikanske militærveteraner, og tilbød også hjelp til UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinere. Ingen avtaler ble inngått. Ifølge Financial Times bidro BCG også med en økonomisk modell for Gaza som en fremtidig handels- og turistregion, etter at en fjerdedel av befolkningen var betalt for å relokaliseres.

Selskapets toppsjef Christoph Schweizer tok senere avstand fra arbeidet og lovet å gjennomgå interne rutiner, men opplyste til britiske parlamentarikere at den interne etterforskningen ikke vil bli offentliggjort.

– BCG har styrket sine kontrollrutiner for alle kundeprosjekter og ytterligere forsterket sin varslerkultur, ifølge BCGs talsperson.