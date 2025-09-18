Rentefest på Wall Street: Nvidia-investering bidrar til enorm kursoppgang for Intel

Med noen få timers handel igjen på New York-børsen står Nasdaq-indeksen opp 1,2 prosent, Dow Jones er opp 0,5 prosent mens S&P 500 gått opp 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,12 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,7 prosent til 15,45.

Nvidia + Intel

Nvidia investerer fem milliarder dollar i Intel-aksjer til en kurs på 23,28 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC skriver Nvidia i en melding at de to selskapene sammen vil utvikle «flere generasjoner av skreddersydde datasenter- og PC-produkter».

Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen stiger Intel-aksjen hele 24,8 prosent til 31,07 dollar mens Nvidia klatrer 2,4 prosent til 174,44 dollar.

Intel (INTC.US) Valgt periode Fra Sat Sep 13 2025 Til Thu Sep 18 2025

Biotek-aksje bykser på investering

Det amerikanske bioteknologiselskapet 89bio fikk et kraftig kursløft torsdag etter at Roche kunngjorde en investering på rundt 30 milliarder kroner i selskapet. Investeringen gjelder utviklingen av legemiddelet pegozafermin, som er rettet mot behandling av sykdommer som fettlever.

Markedet reagerte umiddelbart, og aksjen skjøt opp 86 prosent på Nasdaq, mens Roche-aksjen var omtrent uendret i Zürich.

Pegozafermin er del av det raskt voksende markedet for fedmerelaterte sykdommer, og nyheten ble tatt godt imot av investorer som satser på bioteknologiselskaper med spesialisering innen metabolske lidelser.

Rentekutt

Onsdag kveld kuttet den amerikanske sentralbanken styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 4,00-4,25 prosent, noe som var i tråd med forventningene, selv om rentemarkedet den siste tiden har priset inn en liten sannsynlighet for et kutt på 50 basispunkter.

«De oppdaterte prognosene («dot plots») signaliserer ytterligere 50 basispunkters kutt gjennom resten av året. I praksis innebærer det rentekutt både i oktober og november – de to møtene som gjenstår i år. Samtidig viser prognosene noe sterkere BNP-vekst og lavere arbeidsledighet enn i juni, mens anslaget for kjerneinflasjonen i 2026 er hevet», skriver Handelsbanken i en rapport.

Makro

Statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 231.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economic var det ventet 240.000 søkere.