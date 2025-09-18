Bred oppgang på Wall Street: Slanke-aksje ble dagens store vinner

Ved stengetid på New York-børsen står samtlige av de toneangivende indeksene i grønt, Nasdaq-indeksen endte opp 0,9 prosent, Dow Jones opp 0,3 prosent mens S&P 500 avsluttet dagen med en oppgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,12 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, endte uendret til 15,72.

Nvidia + Intel

Nvidia investerer fem milliarder dollar i Intel til en kurs på 23,28 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC skriver Nvidia i en melding at de to selskapene sammen vil utvikle «flere generasjoner av skreddersydde datasenter- og PC-produkter».

Meldingen gjorde Intel-aksjen til den store vinneren på Wall Street med en oppgang på hele 24,8 prosent til 31,07 dollar mens Nvidia klatret 3,5 prosent til 176,24 dollar.

Intel (INTC.US) Valgt periode Fra Sat Sep 13 2025 Til Thu Sep 18 2025

Biotek-aksje bykset på investering

Det amerikanske bioteknologiselskapet 89bio fikk et kraftig kursløft torsdag etter at Roche kunngjorde en investering på rundt 30 milliarder kroner i selskapet. Investeringen gjelder utviklingen av legemiddelet pegozafermin, som er rettet mot behandling av sykdommer som fettlever.

Aksjen endte opp 85,2 prosent på Nasdaq, mens Roche-aksjen var omtrent uendret i Zürich.

Pegozafermin er del av det raskt voksende markedet for fedmerelaterte sykdommer, og nyheten ble tatt godt imot av investorer som satser på bioteknologiselskaper med spesialisering innen metabolske lidelser.

Andre bevegelser

Snap styrket seg 5,7 prosent til 8,44 dollar aksjen etter positive analytiker-rapporter som trekker frem stort høy treffsikkerhet på markedsføringskampanjer på plattformen.

CrowdStrike bykset frem 12,8 prosent etter at selskapet kom med en oppdatert guidance på årlige gjentakende inntekter (ARR), hvor de forventer en økning på minst 20 prosent.

Analyse-plattformen FactSet svekket seg 10,4 prosent etter å ha rapportert tall for tredje kvartal under konsensus kombinert med en skuffende guiding for neste regnskapsår.

Rentekutt

Onsdag kveld kuttet den amerikanske sentralbanken styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 4,00-4,25 prosent, noe som var i tråd med forventningene, selv om rentemarkedet den siste tiden har priset inn en liten sannsynlighet for et kutt på 50 basispunkter.

«De oppdaterte prognosene («dot plots») signaliserer ytterligere 50 basispunkters kutt gjennom resten av året. I praksis innebærer det rentekutt både i oktober og november – de to møtene som gjenstår i år. Samtidig viser prognosene noe sterkere BNP-vekst og lavere arbeidsledighet enn i juni, mens anslaget for kjerneinflasjonen i 2026 er hevet», skriver Handelsbanken i en rapport.

Makro

Statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 231.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economic var det ventet 240.000 søkere.