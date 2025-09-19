Tokyo-børsen faller etter rentedom

Det er blandet stemning i Asia fredag morgen.

I Japan faller Nikkei 1,09 prosent. Indeksen åpnet først opp til nok en rekordnotering, men har i løpet av dagen falt tilbake. Den bredere Topix-indeksen svekkes 0,47 prosent.

Den japanske sentralbanken, Bank of Japan (BOJ), holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Ifølge konsensus var dette akkurat som ventet.

Beslutningen var ifølge TDN Direkt imidlertid ikke enstemmig, og syv av ni medlemmer stemte for å holde renten uendret.

Avgjørelsen om å holde renten uendret kommer samtidig som Japans kjerneinflasjon (KPI-JAE) falt til det laveste nivået siden november 2024. Den endte på 2,7 prosent i august, noe som markerer en tredje måned på rad med nedgang.

«Bank of Japans beslutning om å holde renten stabil understreker den forsiktige holdningen midt i avtagende inflasjon og global usikkerhet – og prioriterer stabilitet fremfor for tidlig innstramming», skriver Hiroaki Amemiya, investeringsdirektør i Capital Group, i en oppdatering, ifølge CNBC.

I Kina er Shanghai Composite ned marginale 0,03 prosent, CSI 300 styrkes derimot 0,33 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,12 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,75 prosent. Nifty 50 i India svekkes 0,33 prosent, Straits Times i Singapore går tilbake 0,29 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,64 prosent.