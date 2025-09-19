Vend selger Lendo Group

Vend Marketplaces har inngått en bindende avtale med svenske Clar Global AB om å selge finansmarkedsplassen Lendo Group, som består av Lendo, Compricer og Mybanker. Transaksjonen verdsetter virksomheten til rundt 1 milliard kroner.

– Lendo Group har vært en verdifull del av vår portefølje siden 2009, og det har vært et privilegium å følge selskapets utvikling til å bli en ledende plattform for finansielle tjenester i Skandinavia. Nå vil vi heie dem videre fra sidelinjen. Salget markerer nok en milepæl i vår reise mot å bli et rendyrket markedsplass-selskap i Norden, kommenterer konsernsjef Christian Printzell Halvorsen i Vend.

– Salget av Lendo markerer nok en milepæl i vår reise mot å forenkle porteføljen vår og transformere oss til et rendyrket markedsplasselskap i Norden, fortsetter Printzell Halvorsen.

Mulig utbytte

«Vend følger en disiplinert strategi for allokering av kapital. Samtidig som selskapet opprettholder en konservativ balanse, vil eventuelle overskuddsmidler bli returnert til aksjonærene. Selskapet vil komme tilbake med spesifikk informasjon om fordelingen av provenyet fra salget av Lendo til aksjonærene etter hvert», heter det i meldingen.

For Clar Global innebærer oppkjøpet en strategisk styrking av selskapets tilstedeværelse i Norden.

– Lendo Group er et perfekt supplement til våre globale operasjoner. Dette oppkjøpet gir oss et solid springbrett for å utvide vår virksomhet i Norden, samtidig som vi kan koble sammen Lendo med vårt internasjonale nettverk. Vi ser store muligheter for vekst og innovasjon, sier konsernsjef Per Granstrand i Clar.

Lavere pris enn ventet

Vend kvitter seg med Lendo for 1 milliard kroner – langt under meglerhuset ABG Sundal Colliers verdivurdering på 1,6 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,6 kroner pr. aksje, sammenlignet med ABGs estimat på 7,3 kroner.

«Det er positivt å se at Vend leverer på sin strategi om å forenkle porteføljen. Salget av Lendo er et viktig skritt i gjennomføringen av Vends strategi: å styrke selskapets vertikaler, forenkle organisasjonen og porteføljen, samt skjerpe fokuset på kostnadseffektivitet», skriver ABG.

Meglerhuset peker på at selskapet i flere kvartaler har vært tydelige på ambisjonen om å rendyrke markedsplassvirksomheten. At Lendo nå avhendes – selv til en lavere pris enn ventet – viser ifølge ABG at Vend følger opp sine egne prioriteringer.

Pareto Securities hadde verdsatt Vend til 2,5 milliarder kroner. Meglerhuset peker på at regulatorisk risiko i Sverige kan ha bidratt til den lave prisen.

Fra 1. juli har Sverige opphevet loven som tillot ikke-banker å tilby forbrukslån, noe som effektivt tvinger aktører som Lendo til å skaffe seg en banklisens, som øker kostnader og gir strengere tilsyn.

«Selv om salgsprisen er under vårt estimat, argumenter vi for at det er bedre å selge nå i stedet for å navigere regulatoriske endringer i en ikke-kjernevirksomhet», skriver Pareto.