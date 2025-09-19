Dette skjer i dag

Finanskalender:

Makro:

UK: Gfk forbrukertillit september, kl. 01.01

Japan: Inflasjon august, kl. 01.30

Japan: BoJ rentebeslutning, kl. 05.00

Tyskland: Produsentpriser august, kl. 08.00

UK: Detaljhandel august, kl. 08.00

Frankrike: Bedriftstillit september, kl. 08.45

Canada: Detaljhandel august, kl. 14.30

Annet:

Horisont Energi: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 13.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag 19. september:

Svein Støle har økt formuen med 11 milliarder kroner siden i fjor. Den anslås nå til 29,4 milliarder i Kapitals nye liste over Norges 400 rikeste, men verdiene kan være enda høyere.

En av de klart viktigste brikkene i Støles finansimperium er Pareto Securities. Det er ikke utenkelig at meglervirksomheten kan ha en verdi på rundt 13 milliarder kroner, som vil gi et løft på 3,8 milliarder i beregningen av Støles formue.

Norges Bank kuttet styringsrenten til 4 prosent torsdag, en rentebeslutning det var knyttet stor spenning til i forkant. Det var på håret at renten ble senket, etter at utfallet to ganger tidligere i år er blitt et annet enn signalisert på forhånd.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier det alltid vil være usikkerhet knyttet til tolkningene av data, og hun medgir at de kanskje ikke lyktes fullt ut med dette tidligere i år. Samtidig antyder hun at Norges Bank kan bli mindre presise i guidingen fremover.

Investor Torstein Tvenge hyller Kjell Inge Røkke og Aker for satsingen på kunstig intelligens.

Tvenge er selv største privatinvestor i Aker etter Røkke. Han tror Akers AI-selskap Stargate blir vesentlig større enn det man tror i dag. Onsdag ble det kjent at Stargate har fått en gigantkontrakt med Microsoft til en verdi av rundt 60 milliarder kroner over fem år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om rike nordmenn som stadig flytter ut. Det er ventet at flyttingen til skatteparadiser vil øke etter at de rødgrønne vant valget, og det tror vi vil skje.

I en lekker seilbåt i Sveits klekker Kjell Inge Røkke ut nye ideer og selskaper hver dag. Det taper Norge på. De utflyttede tjener også mer enn de som er igjen. Det er bare å se på Kapitals liste med de 400 rikeste i landet, skriver Hegnar.