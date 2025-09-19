Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,1] prosent.
Han trekker i sin morgenrapport frem at september ofte forbindes med uro og svak utvikling i aksjemarkedene, men i år peker pilene i motsatt retning.
«Den danske børsen har ledet an denne uken, tett fulgt av den amerikanske Russell 2000-indeksen og den nederlandske AEX», skriver analytikeren.
«Investorene hentet tydelig inspirasjon fra Feds rentebeslutning onsdag. For første gang i år ble styringsrenten i USA (Fed Funds Rate) kuttet, og sentralbanken signaliserte at flere kutt kan komme. Slike grep gir i utgangspunktet støtte til aksjemarkedene – og setter samtidig fart på globale kapitalstrømmer. Når Fed kutter, legger det gjerne grunnlaget for lavere renter også i andre deler av verden, ikke minst i Asia», påpeker Berntsen.
Her hjemme fulgte Norges Bank etter med et kutt torsdag, men gjorde det klart at renten trolig ikke vil falle like langt i denne syklusen som tidligere ventet.
«At aksjemarkedene reagerer med oppgang etter Feds beslutning, tyder på at investorene har tillit til at den amerikanske sentralbanken har kontroll på både inflasjonen og vekstutsiktene. Skulle det vise seg at dette ikke holder stikk, kan vi fort få en korreksjon i motsatt retning», skriver analytikeren.
Asia
Det er blandet stemning i Asia fredag morgen.
I Japan faller Nikkei 1,09 prosent. Indeksen åpnet først opp til nok en rekordnotering, men har i løpet av dagen falt tilbake. Den bredere Topix-indeksen svekkes 0,47 prosent.
Den japanske sentralbanken, Bank of Japan (BOJ), holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Ifølge konsensus var dette akkurat som ventet.
I Kina er Shanghai Composite ned marginale 0,03 prosent, CSI 300 styrkes derimot 0,33 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,12 prosent.
Oljeprisen
Brent-oljen med november-levering er fredag morgen ned 0,13 prosent til 67,35 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,17 prosent på 63,46 dollar fatet.
Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.
Wall Street
Ved stengetid på New York-børsen står samtlige av de toneangivende indeksene i grønt, Nasdaq-indeksen endte opp 0,9 prosent, Dow Jones opp 0,3 prosent mens S&P 500 avsluttet dagen med en oppgang på 0,5 prosent.
Nvidia investerer fem milliarder dollar i Intel til en kurs på 23,28 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC skriver Nvidia i en melding at de to selskapene sammen vil utvikle «flere generasjoner av skreddersydde datasenter- og PC-produkter».
Meldingen gjorde Intel-aksjen til den store vinneren på Wall Street med en oppgang på hele 24,8 prosent til 31,07 dollar mens Nvidia klatret 3,5 prosent til 176,24 dollar.
Det amerikanske bioteknologiselskapet 89bio fikk et kraftig kursløft torsdag etter at Roche kunngjorde en investering på rundt 30 milliarder kroner i selskapet. Aksjen endte opp 85,2 prosent på Nasdaq, mens Roche-aksjen var omtrent uendret i Zürich.
Oslo Børs
Etter at både Federal Reserve og Norges Bank satte ned sine respektive styringsrenter, steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,04 prosent til 1.651 poeng på torsdag.
DNB-aksjen var dagens mest omsatte på Oslo Børs, men endte med en flat kursutvikling på 0 prosent. SpareBank 1 SMN falt 0,1 prosent, mens SpareBank 1 Sør-Norge-aksjen gikk ned 0,6 prosent. Samtidig steg Pareto Bank 2,2 prosent.
Elkem annonserte på torsdag at det har inngått en eksklusiv salgsprosess om salget av sin silikonvirksomhet, med en ikke-navngitt motpart, men som har en «signifikant tilstedeværelse i den globale kjemikalieindustrien». Elkem-aksjen steg 9,2 prosent.
Onsdag ettermiddag ble det kjent at Aker og Nscales datasentersatsing i Narvik har fått med seg Microsoft på laget, som investerer 6,2 milliarder dollar (60,8 milliarder norske) i prosjektet. Avtalen sikrer Microsoft tilgang på kapasitet fra AI-senteret. Aker-aksjen steg til slutt med 8 prosent.
Makro:
UK: Gfk forbrukertillit september, kl. 01.01
Japan: Inflasjon august, kl. 01.30
Japan: BoJ rentebeslutning, kl. 05.00
Tyskland: Produsentpriser august, kl. 08.00
UK: Detaljhandel august, kl. 08.00
Frankrike: Bedriftstillit september, kl. 08.45
Canada: Detaljhandel august, kl. 14.30
Annet:
Horisont Energi: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 13.00
Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00