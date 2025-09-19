Lanserer nytt fond

Rentefondets mandat er å investere i det nordiske høyrentemarkedet, melder Odin.

«Markedet er i dag verdens tredje største, og i stadig utvikling. I 2024 alene ble det utstedt obligasjoner for over 223 milliarder norske kroner», ifølge Odin.

Fondet etableres i Sverige. Det «innebærer at renter ikke beskattes løpende, men først når man realiserer– en struktur som er gunstig for mange investorer», skriver Odin.

Fondet vil tilby månedlig innløsning og forvaltes av Christian Malde.

– Likviditet har vært en historisk utfordring i dette markedet. Derfor tilbyr vi månedlig innløsning, slik at vi som forvaltere kan planlegge bedre og ivareta andelseiernes interesser på en mer forutsigbar måte, sier Malde.

I et annet innlegg skriver Odin-forvalterne Malde og Anders Hoberg at «utstedelsestakten av nordiske høyrenteobligasjoner rekordhøy», og sier at det er et av verdens største høyrentemarkeder.