Oslo Børs stiger fredag morgen.

Kl. 11.06 står hovedindeksen i 1.654,16, opp 0,17 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Bevegelser

Pareto Securities mener at rabatten mot underliggende verdier i Bonheur nå er på historiske nivåer. Det sender aksjen opp 2,64 prosent til 233,00 kroner.

Bonheur-aksjen har det siste året falt 13,24 prosent, mens den de siste tre månedene er opp 5,88 prosent.

Vend melder fredag morgen at de har inngått en avtale om salg av Lendo Group, til en verdsettelse på 1 milliard kroner. Aksjen faller 0,74 prosent til 374,60 kroner.

– Salget markerer nok en milepæl i vår reise mot å bli et rendyrket markedsplass-selskap i Norden, sier konsernsjef Christian Printzell Halvorsen i Vend.

Aker steg torsdag 7,98 prosent etter at det ble kjent at datasentersatsing i Narvik har fått med seg Microsoft på laget, med en investering på 6,2 milliarder dollar. Fredag faller aksjen tilbake 0,39 prosent til 768,00 kroner, men har siden nyttår har lagt på seg 46 prosent.

Både Torstein Tvenge og Hans Thrane Nielsen roser Aker for AI-satsingen.

Også Elkem steg torsdag kraftig, og endte til slutt opp 9,21 prosent. Oppturen kom etter at selskapet annonserte at de har funnet en kjøper for silikonvirksomheten. Fredag faller Elkem-aksjen tilbake 2,24 prosent til 26,20 kroner.

Ellers blant tungvekterne som faller er det flere shippingaksjer. MPC Container Ships svekkes 2,24 prosent til 18,14 kroner, mens Höegh Autoliners er ned 2,01 prosent til 112,30 kroner. Wallenius Wilhelmsen går tilbake 2,49 prosent til 94,15 kroner, mens BW LPG faller 0,77 prosent til 154,50 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag morgen ned 0,13 prosent til 67,35 dollar fatet, mens den ved børsslutt torsdag ble omsatt for 68,40 dollar. WTI-oljen faller 0,17 prosent på 63,46 dollar fatet.

Equinor styrkes 0,70 prosent til 245,20 kroner, mens Aker BP er opp 0,76 prosent til 250,90 kroner. Vår Energi legger på seg 0,67 prosent til 33,03 kroner.