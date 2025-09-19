Saken oppdateres gjennom børsdagen

Fredag ettermiddag står hovedindeksen i 1.647,45 poeng, ned 0,2 prosent. Oslo Børs ligger med det an til å ende uken ned 0,7 prosent.

Brent-oljen med november-levering er ned 0,4 prosent til 67,18 dollar fatet, mens den ved børsslutt torsdag ble omsatt for 68,40 dollar. WTI-oljen faller 0,3 prosent på 63,39 dollar fatet.

Equinor faller 0,1 prosent til 243,30 kroner, mens Aker BP er ned 0,2 prosent til 248,40 kroner. Vår Energi faller 0,3 prosent til 32,71 kroner.

Faller etter avtale

Vend har inngått en avtale om salg av Lendo Group, til en verdsettelse på 1 mrd. Til TDN Direkt opplyser Vend at 800 millioner kroner utbetales kontant ved gjennomføring, mens resten utbetales på et senere tidspunkt. Aksjen faller 2,1 prosent til 369,60 kroner.

– Salget markerer nok en milepæl i vår reise mot å bli et rendyrket markedsplass-selskap i Norden, sier konsernsjef Christian Printzell Halvorsen i Vend.

DNB -aksjen endte flatt torsdag til tross for rentenedsettelsen. Fredag er DNB-aksjen den mest omsatte på Oslo Børs, og stiger 1,6 prosent til 269,60 kroner.

Flere shippingaksjer faller fredag. MPC Container Ships svekkes 3,0 prosent til 17,99 kroner, mens Höegh Autoliners er ned 2,9 prosent til 111,30 kroner. Wallenius Wilhelmsen går tilbake 3,4 prosent til 93,30 kroner, mens BW LPG faller 0,8 prosent til 154,50 kroner.

Historiske nivåer

Bonheur stiger 0,7 prosent til 228,50 kroner etter Pareto Securities' ferske analyse. Meglerhuset mener rabatten mot underliggende verdier i selskapet nå er på historiske nivåer. Aksjen har det siste året falt 13,4 prosent.

Aker steg 8 prosent torsdag etter at det ble kjent at datasentersatsing i Narvik har fått med seg Microsoft på laget, med en investering på 6,2 milliarder dollar. Aksjen korrigerer ned 1,0 prosent fredag til 763,00 kroner. Aksjen har siden nyttår steget 46 prosent.

Både Torstein Tvenge og Hans Thrane Nielsen roser Aker for AI-satsingen.

Elkem steg kraftig torsdag , etter at selskapet annonserte at de har funnet en kjøper for silikonvirksomheten. Aksjen endte til slutt opp 9,21 prosent. Fredag faller Elkem-aksjen tilbake 2,6 prosent til 26,10 kroner.