Faller tilbake etter det største rallyet siden 1987

Børsoppdatering

Fredag åpner Intel-aksjen i rødt etter den største kursoppgangen siden 1987. 

Publisert 19. sep.
Stian Jacobsen
Journalist

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent, Dow Jones er opp 0,2 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,14 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,3 prosent til 15,34.

Fed

«Det endte med oppgang i det amerikanske aksjemarkedet i går, i kjølvannet av rentekuttet fra Fed, og signaler om ytterligere rentenedgang på 50 basispunkter på denne siden av året», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Nordea skriver i en ny rapport at rentekutt og «soft landing» historisk sett har vært en god oppskrift for sterk utvikling i aksjer.

«Men Fed er på ingen måte på autopilot. Inflasjonstrusselen er ikke bekjempet enda», understreker Nordea.

Nvidia + Intel

Torsdag ble det kjent at Nvidia investerer fem milliarder dollar i Intel-aksjer til en kurs på 23,28 dollar pr. aksje. Ifølge Nvidia skal de to selskapene utvikle «flere generasjoner av skreddersydde datasenter- og PC-produkter». Nyheten sendte Intel-aksjen opp nesten 23 prosent, noe CNBC beskriver som den største kursoppgangen siden 1987, mens Nvidia klatret 3,5 prosent.

Fredag faller Intel 1,2 prosent mens Nvidia åpner ned 0,2 prosent.

