– Det er med blandede følelser jeg forlater Arctic Securities etter flere fantastiske år. Jeg vil takke Arctic for en utrolig lærerik periode og alle de dyktige kollegaene jeg har fått jobbe med, sier Kristian Spetalen.

Den profilerte analytikeren begynner i rådgivningsselskapet Clairon sammen med Nordnet-profil Mads Johannesen og tidligere Finansavisen-journalist Olav Gram Degnes.



Spetalen starter som partner fra desember, ifølge en pressemelding fra Clairon. Selskapet tilbyr strategisk rådgivning innen finansiell kommunikasjon, investor relations, strategi og forretningsutvikling, rettet mot både selskaper og forvaltningsmiljøer. Selskapet bistår også ved transaksjoner som oppkjøp, salg og generasjonsskifter.

– Kristians solide erfaring fra aksjeanalyse og hans analytiske ferdigheter vil være et verdifullt tilskudd til vårt team. Vi gleder oss til å kombinere hans finansfaglige kompetanse med vår tverrfaglige tilnærming til rådgivning, sier Mads Johannesen, partner og adm. direktør i Clairon.

I mai ble det kjent at Johannesen var ferdig som investeringsøkonom i Nordnet etter syv år i stillingen.

«Sterk ambassadør»

Ifølge en internmelding i Arctic opplyste analysesjef Alexander Jost kollegene om Spetalens avgang fredag ettermiddag. I meldingen omtales Spetalen som en «sterk ambassadør» for Arctic Securities, og det fremgår at han blir værende ut november. DN omtalte saken først.

Spetalen forlater Arctic et halvt år etter Henriette Trondsen. Både Spetalen og Trondsen har dekket tek-, telekom- og konsumselskaper på Oslo Børs, og dermed mister meglerhuset to profiler på kort tid.

Spetalen, som er sønn av investor Øystein Stray Spetalen, startet i Arctic som aksjemegler i 2020. Han beskriver selv oppholdet som svært lærerikt.

– Samtidig gleder jeg meg til enormt til å ta steget over i rådgivningsbransjen med Clairon. Her får jeg muligheten til å jobbe tettere med kundene og bidra direkte til verdiskaping gjennom hele deres reise, fra strategi til gjennomføring. Det er nettopp det som tiltrekker meg, avslutter Spetalen.

Clairon planlegger å utvide teamet med en ekstra partner som har erfaring fra meglerhus, private banking og ledelse i løpet av høsten.