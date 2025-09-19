Oslo Børs endte ned: Bredt fall i shippingaksjer

Fredag falt hovedindeksen 0,3 prosent til 1.645,65 poeng. Oslo Børs endte med det ned 0,8 prosent for uken.

Ved børsslutt var brent-oljen med november-levering ned 0,7 prosent til 66,99 dollar fatet. Til sammenligning ble den ved børsslutt torsdag omsatt for 68,40 dollar. WTI-oljen falt 0,9 prosent til 62,99 dollar fatet.

Equinor endte ned 0,1 prosent til 243,30 kroner, mens Aker BP endte flatt på 249,00 kroner. Vår Energi var ved børsslutt ned 0,2 prosent til 32,76 kroner.

Bevegelser

Vend har inngått en avtale om salg av Lendo Group, til en verdsettelse på 1 mrd. Til TDN Direkt opplyser Vend at 800 millioner kroner utbetales kontant ved gjennomføring, mens resten utbetales på et senere tidspunkt. Aksjen falt 4,1 prosent til 362,00 kroner.

– Salget markerer nok en milepæl i vår reise mot å bli et rendyrket markedsplass-selskap i Norden, sier konsernsjef Christian Printzell Halvorsen i Vend.

DNB -aksjen endte flatt torsdag til tross for rentenedsettelsen. Fredag var DNB-aksjen den nest mest omsatte på Oslo Børs, og steg 1,8 prosent til 270,10 kroner. Sparebanken Norge steg 2,4 prosent til 174,90 kroner.

Flere shippingaksjer falt fredag. MPC Container Ships ble svekket 3,8 prosent til 17,85 kroner, mens Höegh Autoliners endte ned 3,1 prosent til 111,10 kroner. Wallenius Wilhelmsen gikk tilbake 4,2 prosent til 92,50 kroner, mens BW LPG falt 1,0 prosent til 154,20 kroner. Frontline endte ned 1,0 prosent til 230,00 kroner.

Bonheur steg 0,2 prosent til 227,50 kroner etter Pareto Securities' ferske analyse. Meglerhuset mener rabatten mot underliggende verdier i selskapet nå er på historiske nivåer. Aksjen har det siste året falt 13,4 prosent.

Aker skjøt opp 8 prosent torsdag etter at det ble kjent at datasentersatsing i Narvik har fått med seg Microsoft på laget, med en investering på 6,2 milliarder dollar. Aksjen korrigerte ned 0,9 prosent fredag til 764,00 kroner. Aksjen har siden nyttår steget 46 prosent.

Både Torstein Tvenge og Hans Thrane Nielsen roser Aker for AI-satsingen.

Elkem steg kraftig torsdag, etter at selskapet annonserte at de har funnet en kjøper for silikonvirksomheten. Aksjen endte til slutt opp 9,21 prosent. Fredag falt Elkem-aksjen tilbake 3,7 prosent til 25,82 kroner.