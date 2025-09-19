Spekulasjonen råder

I desember 1996 hevdet den tidens Fed-sjef, Alan Greenspan, at «irrational exuberance» rådet i markedet. Han viste til rask kursoppgang, særlig for IT-aksjer, og advarte at resultatet kunne bli en enda kraftigere nedtur – noe utviklingen i Japan siden 1989 hadde illustrert.

I 1996 steg Nasdaq-indeksen med hele 23 prosent, og ved utgangen av samme år ble S&P 500 priset til 28 ganger et tiårig inflasjonsjustert inntjeningssnitt. Greenspan var imidlertid altfor tidlig ute med sin advarsel, og selv om han kunne se dotcom-boblen vokse, gjorde han ikke nok for å slippe luften ut av den. Børsoppturen fortsatte til sent i mars 2000, og deretter stupte Nasdaq 100 svimlende 84 prosent frem til oktober 2002. Det tok mer enn 16 år før indeksen igjen nådde rekorden fra årtusenskiftet.

Nå drives aksjemarked igjen av «irrational exuberance» og spekulasjon, i det minste i USA. Nasdaq-indeksen har steget 29 prosent i det seneste året, og «Shillers P/E» for S&P 500 er nær 40 – mindre enn 10 prosent under rekorden fra desember 1999.

Samtidig kaster stadig flere spekulanter seg inn i markedet. Handelsplattformen Robinhood, som er særlig populær blant hyperaktive tradere, har fått hele 2,3 millioner nye kunder i det seneste året – mens den gjennomsnittlige kontostørrelsen har nær doblet, til 10 500 dollar.

Også Goldman Sachs' indikator for spekulativ handel lyser rødt. Den er nå høyere enn noen gang, bortsett fra under dotcomboblen og coronapandemien. Indikatoren omfatter blant annet handelsvolumene for aksjer i ulønnsomme eller svært høyt prisede selskaper samt i «penny stocks».

Et «bløtere» datapunkt er Association of Individual Investors' ferskeste spørreundersøkelse, som ble publisert torsdag. Den viser at 42 prosent venter børsoppgang over de neste seks månedene. Andelen økte med 14 prosentpoeng på en uke og overstiger normalen med 4 prosentpoeng. Paradoksalt spår en like høy andel, også det uvanlig mye, børsfall.