Xi: Ber Trump droppe nye handelstiltak

Kinas president Xi Jinping ba fredag Donald Trump unngå nye handelshindringer i en telefonsamtale mellom de to lederne.

Ifølge Bloomberg viste samtalen et ønske om å dempe konfliktnivået mellom verdens to største økonomier. Xi understreket at Kina respekterer bedrifters egne valg i prosessen rundt salget av TikTok i USA, og at han ønsker en løsning som gir selskapene forutsigbarhet.

Den kinesiske nyhetsbyrået Xinhua beskrev samtalen som «positiv». Xi uttrykte også tro på at USA og Kina kan håndtere konfliktene som oppstår, men ba om et mer rettferdig miljø for kinesiske selskaper i USA.

For Trump var fremtiden til TikTok et hovedtema. Den populære appen er eid av kinesiske ByteDance, men står under press fra amerikanske myndigheter som krever at USAs del av virksomheten skilles ut.

Ifølge Bloomberg kom samtalen bare uker etter at finansminister Scott Bessent møtte Kinas visestatsminister He Lifeng i Madrid, hvor de ble enige om en ramme for en mulig løsning.

Handelsforholdet mellom landene er fortsatt preget av strid om teknologi og eksportrestriksjoner. Nvidia, en av verdens viktigste chipprodusenter, er blitt hardt rammet av USAs kontrolltiltak. Kina har på sin side svart med å begrense etterspørselen etter amerikanske halvledere.

«Svært produktiv samtale»

«Har nettopp fullført en svært produktiv samtale med president Xi i Kina. Vi gjorde fremskritt på mange svært viktige spørsmål», skrev Trump i et innlegg på Truth Social.

Presidentene ble også enige om å møtes på toppmøtet i Sør-Korea, og at Trump skulle besøke Kina tidlig neste år. President Xi skal komme til USA på et passende tidspunkt.

Det var første gang Xi og Trump snakket sammen siden juni. At de igjen tok direkte kontakt, gir håp om at partene kan finne et spor for å unngå en ny opptrapping i handelskonflikten.