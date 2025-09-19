Klokken 20 står Dow Jones opp 0,33 prosent til rundt 46.296 poeng, mens S&P 500 stiger 0,33 prosent til 6.653 poeng. Nasdaq stiger 0,48 prosent til 22.579 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 0,13 prosent til 15,72. Renten på tiårige amerikanske statsrenter stiger til rundt 4,14 prosent. Trettiåringen stiger til 4,75 prosent.

Bitcoin faller 1,69 prosent og handles nå rundt 115.613 dollar. Ethereum faller 3,16 prosent til 4.484 dollar.

Priser inn to rentekutt

Fed-sjef Jerome Powell signaliserte denne uken at fremtidige rentebeslutninger vil tas fra møte til møte. Derivater indikerer fortsatt nesten to nye rentekutt i 2025. Dollaren styrket seg svakt.

Feds rentekutt har satt en positiv takt for aksjemarkedene, sier Craig Johnson i Piper Sandler, som forventer en kort konsolidering. – De nylige toppnoteringene vil trolig fungere som et «pit stop» for bullmarkedet før det fortsetter oppover.

Dette rører seg på Wall Street

Apple stiger 3,3 prosent etter JPMorgan hevet kursmålet på Apple til 280 dollar, opp fra 255. Meglerhuset viser til sterk etterspørsel etter Apples nye iPhone-modeller, som ble lansert fredag, basert på tidlige salgstall fra Asia.

Uber aksjen stiger 4,18 prosent i morgentimene etter nyheten om at selskapet går inn i dronelevering gjennom et nytt samarbeid med Flytrex.

Tjenesten skal lanseres på Uber Eats i utvalgte pilotområder i USA innen utgangen av 2025. Uber omtaler dette som neste kapittel i utviklingen av autonome teknologier, med mål om mer kostnadseffektiv logistikk på siste leveringsetappe. Nyheten ble godt mottatt på Wall Street.

Brighthouse Financial stiger 30,65 prosent etter at Bloomberg med henvisning til kilder med kjennskap til saken, rapporterte at en gruppe ledet av Aquarian Holdings er i samtaler om å betale mellom 65 og 70 dollar per aksje for forsikringsselskapet.

Intel faller 3,11 prosent etter at aksjen i går steg hele 23 prosent da NVIDIA meldte at de har kjøpt aksjer for hele fem milliarder kroner. Aksjen ble nedgradert til en selg anbefaling av Citigroup hvor for høy verdsettelse ble pekt på som årsaken.

AMC Entertainment aksjen stiger hele 4,77 prosent, drevet av rapporter som peker på at 2025 blir et bra år for kinoer. Flere skrekkfilmer har gjort det sterkt, og 2025 ser ut til å bli et godt år for filmfans. Helgens billettspådommer tyder også på høy publikumstrafikk.