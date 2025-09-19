Fed-medlem ber om fem nye rentekutt i år

Stephen Miran, det nyeste medlemmet i USAs sentralbank, ønsket et større rentekutt enn det som ble vedtatt denne uken, og ser for seg fem nye kutt i løpet av året ifølge Yahoo Finance.

Stephen Miran, som nylig tiltrådte som guvernør i den amerikanske sentralbanken, ønsket å kutte renten med 0,5 prosentpoeng under denne ukens rentemøte. I intervju med CNBC bekrefter han at det var han som sto bak den mest aggressive rentebanen i Fed sitt «dot plot», med hele seks kutt i 2025.

– Jeg tror risikoen for en kraftig økning i arbeidsledigheten tilsier at komiteen bør gjøre mer for å støtte arbeidsmarkedet, ifølge Miran.

Det betyr at han ser for seg fem ytterligere rentekutt før året er omme, langt mer enn de fleste av sine kolleger. Han sier han ikke er bekymret for inflasjon, verken fra toll eller lavere innvandring.

– Jeg ser ingen vesentlig inflasjon fra toll, sa Miran.

Han peker også på svakere utvikling i arbeidsmarkedet det siste året og advarer mot å holde renten for høyt for lenge.

– Å ligge så langt over nøytralt nivå betyr at pengepolitikken er ganske restriktiv, og jo lenger den holder seg der, desto større er risikoen for at vi bommer på sysselsettingen, uttalte Miran.

Miran sier han vil forsøke å overbevise de andre medlemmene i komiteen om sitt syn.