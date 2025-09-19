Nye all-time highs på Wall Street: Apple og ASTS dro lasset

Alle indeksene på Wall Street endte uken i all-time high. Dow Jones endte opp 0,37 prosent til rundt 46.314 poeng, mens S&P 500 steg 0,49 prosent til 6.664 poeng. Nasdaq steg 0,72 prosent til 22.631 poeng.
Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, endte ned 0,76 prosent til 15,58. Renten på tiårige amerikanske statsrenter steg til rundt 4,14 prosent. Trettiåringen steg til 4,75 prosent.
Ved stengetid sto Bitcoin ned 1,87 prosent og handles nå rundt 115.192 dollar. Ethereum falt 3,05 prosent til 4.449 dollar.
«Svært produktive samtaler»
Markedet reagerte positivt på fredagens telefonsamtale mellom Kinas president Xi Jinping og president Donald Trump. Xi ba blant annet Trump unngå nye handelstiltak. TikTok, Nvidia og handelskonflikten sto også på agendaen.
«Har nettopp fullført en svært produktiv samtale med president Xi i Kina. Vi gjorde fremskritt på mange svært viktige spørsmål», skrev Trump i et innlegg på Truth Social.
Partene ble enige om en ny eierstruktur i TikTok som gir amerikanske investorer kontroll over selskapet. TikTok får bli i USA, mot at ByteDance reduserer sin eierandel til under 20 prosent.
Fed-sjef Jerome Powell signaliserte denne uken at fremtidige rentebeslutninger vil tas fra møte til møte. Derivater indikerer fortsatt nesten to nye rentekutt i 2025. Dollaren styrket seg svakt.
– Feds rentekutt har satt en positiv takt for aksjemarkedene, sier Craig Johnson i Piper Sandler, som forventer en kort konsolidering.
– De nylige toppnoteringene vil trolig fungere som et «pit stop» for bullmarkedet før det fortsetter oppover.
Gullprisen endte opp 1,07 prosent til 3.717 pr. unse. De to største gullgruveaksjene Newmont og Agnico Eagle fortsatte den sterke stigningen til de høyeste aksjekursene de siste 52 ukene. Nå trekker de også med seg sølvgruveaksjer som Coeur Mining til nye høyder. Sistnevnte endte opp 7,00 prosent til 17,42 dollar.
Satelittselskapet AST Spacemobile fortsetter den kraftige oppgangen, og endte opp 8,83 prosent til 45,10 dollar. Bank of America anslår at det totale markedspotensialet for satellittindustrien i verdensrommet kan være rundt 200 milliarder dollar, hvor trådløs, bredbånd og forsvarsmarkedene utgjør omtrent 80 milliarder dollar.
Apple steg 3,20 prosent til 245,50 dollar etter stor optimisme rundt investorer rundt den nye iPhone lanseringen. JPMorgan hevet i tillegg kursmålet på aksjen til 280 dollar, opp fra 255. Meglerhuset viser til sterk etterspørsel etter Apples nye iPhone-modeller, som ble lansert fredag, basert på tidlige salgstall fra Asia.
Ellers blant de såkalte Magnificent 7 aksjene falt Meta 0,24 prosent, Tesla steg 2,21 prosent, Microsoft steg 1,86 prosent, Amazon steg 0,11 prosent, og Nvidia steg 0,20 prosent.
Alphabet endte opp 1,15 prosent til en ny all-time high på 255,24 dollar pr. aksje.
Uber steg 4,01 prosent til 98,50 dollar pr. aksje etter nyheten om at selskapet går inn i dronelevering gjennom et nytt samarbeid med Flytrex.
Tjenesten skal lanseres på Uber Eats i utvalgte pilotområder i USA innen utgangen av 2025. Uber omtaler dette som neste kapittel i utviklingen av autonome teknologier, med mål om mer kostnadseffektiv logistikk på siste leveringsetappe.
Brighthouse Financial steg hele 27,24 prosent til 57,59 dollar etter at Bloomberg med henvisning til kilder med kjennskap til saken, rapporterte at en gruppe ledet av Aquarian Holdings er i samtaler om å betale mellom 65 og 70 dollar pr. aksje for forsikringsselskapet.