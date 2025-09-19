Nye all-time highs på Wall Street: Apple og ASTS dro lasset

Alle indeksene på Wall Street endte uken i all-time high. Dow Jones endte opp 0,37 prosent til rundt 46.314 poeng, mens S&P 500 steg 0,49 prosent til 6.664 poeng. Nasdaq steg 0,72 prosent til 22.631 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, endte ned 0,76 prosent til 15,58. Renten på tiårige amerikanske statsrenter steg til rundt 4,14 prosent. Trettiåringen steg til 4,75 prosent.

Ved stengetid sto Bitcoin ned 1,87 prosent og handles nå rundt 115.192 dollar. Ethereum falt 3,05 prosent til 4.449 dollar.

Les også Xi: Ber Trump droppe nye handelstiltak Xi Jinping ba Donald Trump unngå nye handelstiltak i en samtale fredag, der TikTok, Nvidia og handelskonflikten sto øverst på agendaen.

«Svært produktive samtaler»

Markedet reagerte positivt på fredagens telefonsamtale mellom Kinas president Xi Jinping og president Donald Trump. Xi ba blant annet Trump unngå nye handelstiltak. TikTok, Nvidia og handelskonflikten sto også på agendaen.

«Har nettopp fullført en svært produktiv samtale med president Xi i Kina. Vi gjorde fremskritt på mange svært viktige spørsmål», skrev Trump i et innlegg på Truth Social.

Partene ble enige om en ny eierstruktur i TikTok som gir amerikanske investorer kontroll over selskapet. TikTok får bli i USA, mot at ByteDance reduserer sin eierandel til under 20 prosent.

Fed-sjef Jerome Powell signaliserte denne uken at fremtidige rentebeslutninger vil tas fra møte til møte. Derivater indikerer fortsatt nesten to nye rentekutt i 2025. Dollaren styrket seg svakt.