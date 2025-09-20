Elon Musks AI-selskap xAI ble fredag omtalt i CNBC som på vei til å hente inn 10 milliarder dollar i frisk kapital, til en prising på hele 200 milliarder dollar. Men Musk selv slo raskt tilbake.

«Fake news», skrev han på X (tidligere Twitter).

Ifølge CNBC skulle den påståtte emisjonen ha kommet bare uker etter at xAI hentet inn tilsvarende beløp i gjeld og egenkapital, da til en verdsettelse rundt 150 milliarder. Allerede i desember sikret selskapet seks milliarder i en tidligere runde.

xAI har på kort tid blitt en av de mest omtalte aktørene i kappløpet om å utvikle kraftigste språkmodeller. Om verdsettelsen på 200 milliarder hadde stemt, ville selskapet blitt vurdert på linje med Anthropic, som nylig ble priset til 183 milliarder etter å ha hentet 13 milliarder.

OpenAI topper fortsatt ligaen med en sekundærprising på rundt 500 milliarder dollar. Men Musks avvisning skaper usikkerhet om CNBCs opplysninger.

I innlegget skrev han tydelig: « xAI henter ikke kapital nå.»

Selskapet har allerede fått mye oppmerksomhet. Grok, chatboten som ble lansert i fjor, er kritisert for å spre både antisemittiske ytringer og konspirasjonsteorier. Samtidig omtales modellen som teknisk svakere enn konkurrentene.

xAI ble i mars fusjonert inn i Musks sosiale medieselskap X gjennom en aksjebytte-transaksjon, som verdsatte AI-satsingen til 80 milliarder dollar.