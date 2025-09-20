Verdsetter xAI til 200 mrd. dollar: «Fake news»

Elon Musk

CNBC meldte at Elon Musks xAI henter inn 10 milliarder dollar til en prising på 200 milliarder. Musk selv avviser alt som «fake news».

Publisert 20. sep.
Petter Ingemundsen
Journalist

Elon Musks AI-selskap xAI ble fredag omtalt i CNBC som på vei til å hente inn 10 milliarder dollar i frisk kapital, til en prising på hele 200 milliarder dollar. Men Musk selv slo raskt tilbake.

«Fake news», skrev han på X (tidligere Twitter).

Ifølge CNBC skulle den påståtte emisjonen ha kommet bare uker etter at xAI hentet inn tilsvarende beløp i gjeld og egenkapital, da til en verdsettelse rundt 150 milliarder. Allerede i desember sikret selskapet seks milliarder i en tidligere runde.

xAI har på kort tid blitt en av de mest omtalte aktørene i kappløpet om å utvikle kraftigste språkmodeller. Om verdsettelsen på 200 milliarder hadde stemt, ville selskapet blitt vurdert på linje med Anthropic, som nylig ble priset til 183 milliarder etter å ha hentet 13 milliarder. 

OpenAI topper fortsatt ligaen med en sekundærprising på rundt 500 milliarder dollar. Men Musks avvisning skaper usikkerhet om CNBCs opplysninger. 

I innlegget skrev han tydelig: « xAI henter ikke kapital nå.»

Selskapet har allerede fått mye oppmerksomhet. Grok, chatboten som ble lansert i fjor, er kritisert for å spre både antisemittiske ytringer og konspirasjonsteorier. Samtidig omtales modellen som teknisk svakere enn konkurrentene.

xAI ble i mars fusjonert inn i Musks sosiale medieselskap X gjennom en aksjebytte-transaksjon, som verdsatte AI-satsingen til 80 milliarder dollar.