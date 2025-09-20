Voldsomt USA-salg: Investorene rømmer

Investorer solgte unna aksjefond i stor stil i ukesperioden frem til og med 17. september for å sikre gevinster, melder Reuters.

De kvittet seg med investeringer i globale aksjefond for tilsammen 38,66 milliarder dollar netto, viser tall fra LSEG Lipper.

Det tilsvarer 384 milliarder kroner – og er det største ukentlige netto nedsalget siden minst 2020.

Høyeste på fire år

– Det er grunner til å være oppmerksom. Nåværende verdsettelser er høye sammenlignet med langsiktige gjennomsnitt, sier Mark Haefele, investeringsdirektør i UBS Global Wealth Management, til nyhetsbyrået.

Det vises til at MSCI World Index har bykset rundt 36 prosent fra bunnen 7. april, og med det har løftet verdsettelsene til 19,9 ganger forventet inntjening, det høyeste nivået på mer enn fire år.

– Etter en så sterk oppgang bør ikke en periode med konsolidering komme som en overraskelse, etter vårt syn, sier Haefele.

Massivt USA-salg

LSEG Lipper-tallene viser videre at investorer trakk ut hele 43,19 milliarder dollar fra amerikanske aksjefond, det største beløpet for en enkeltuke siden desember i fjor.

Samtidig var det en netto økning på henholdsvis 2,23 og 1,25 milliarder dollar for asiatiske og europeiske aksjefond.

Råvarefond med fokus på gull og andre edelmetaller opplevde en økning på 1,69 milliarder dollar netto i ukesperioden. Disse har dermed sett økte investeringer i 16 av de seneste 17 ukene.