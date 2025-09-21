Oslo Børs topper i Norden

OBX på Oslo Børs – de 25 største selskapene – har steget jevnt og trutt etter sjokket i starten av april, da Donald Trump truet en hel verden med skyhøye tollsatser. I midten av september ligger indeksen hele 18 prosent høyere enn ved inngangen til året. Det er ikke tradisjonelle sektorer som fisk og energi som trekker opp, snarere finans, industri og teknologi.

Bank- og forsikringsaksjer som DNB, Storebrand og Gjensidige har steget mellom 25 og 40 prosent bare i år, før utbytte. Det har også vært gode tider i noen shippingaksjer, eksempelvis har Frontline steget med omkring 50 prosent før utbytte. Det har vært flere nye noteringer på Oslo Børs i år. Entreprenørselskapet Sentia var en betydelig IPO, mens Solstad Maritime og Constellation Oil Service var direktenoteringer.

Av 16 noteringer i Norden så langt i år, har ingen funnet sted i Danmark

I august ble CMB.TECH også notert. Selskapet er fra før notert i Brussel og New York. SoftwareOne Holding – som kjøpte Crayon (som så ble avnotert) – er ny sekundærnotering, mens Smartoptics Group er ny spiller på hovedlisten. CMB.TECH er med i OBX-indeksen.

En investering i hovedindeksen i Helsinki (OMX Helsinki 25) har lenge skapt kun beskjeden verdi. Indeksen har steget bare litt over 11 prosent på tre år, sammenlignet med 45 prosent for OBX Oslo.

Finland er spesielt utsatt for geopolitiske spenninger, og det har skapt usikkerhet. Nå er det bedring, hjulpet av skattelettelser for både næringsliv og borgere. Samtidig har inflasjonen avtatt. Indeksen er opp 17 prosent i år, og fremgangen ses i sektorer som finans, ren energi, infrastruktur og industri. Nordea har steget 30 prosent, Kone (heiser og rulletrapper) 20 prosent, Wärtsilä (maritime løsninger) 49 prosent og Valmet (papir- og prosessindustri) 32 prosent. En nykommer på Helsinki-børsen er entreprenørselskapet GRK Infra, som ble notert i april.

I Sverige noteres sikkerhetsselskapet Verisure på Stockholmsbørsen i høst. Verisure har annonsert at det i forbindelse med børsnoteringen skal utstedes nye aksjer for 3,1 milliarder euro, tilsvarende cirka 34 milliarder svenske kroner. Verisure – som er en spin-off fra Securitas for mange år siden – blir et av Stockholmsbørsens ti største selskaper målt i markedsverdi. Det er nok en stor IPO til Stockholmsbørsen, som i år også har fått Europas to største noteringer i form av Asker Healthcare og investeringsselskapet Röko. OMX Stockholm 30 har steget omkring 6 prosent i år.

Børsens store lokomotiv er naturligvis forsvarsselskapet SAAB, som har steget 130 prosent i år. Bankaksjene har også hatt pen oppgang, og entreprenørselskapet NCC utmerker seg med sterk oppgang både for A og B-aksjene.