Målene for 2050 – har vi glemt dem?

Det er den seneste tiden blitt publisert flere rapporter fra anerkjente analysehus og ulike relevante markedsaktører knyttet til dagens energibruk, og forventninger til utviklingen fremover. Energy Institute publiserte nylig sin årlige rapport knyttet til utviklingen i verdens energibruk og sammensetningen av energikilder.

Rapporten viser at globalt energibruk vokste med 2 prosent i 2024. Dette representerer en tiltagende vekst sammenlignet med de siste 10 årene, hvor gjennomsnittlig årlig vekst har vært 1,3 prosent. Veksten har dermed vært høyere enn hva International Energy Agency (IEA) la til grunn i sin rapport «World Energy Outlook» fra 2019, hvor man forventet at verdens energibruk ville vokse med 1 prosent i året frem mot 2024.

Cirka to tredjedeler av veksten i energibruk i 2024 dekkes av fossile energikilder (olje, gass og kull). Fossile energikilder sto i 2024 for hele 87 prosent av energibruken. Til sammenligning sto fossile kilder for 84 prosent av energibruken i 2019.

Konklusjonen så langt er dermed at energibruken øker og at man ikke har klart å oppnå den energitransisjonen man hadde sett for seg. I Europa sto olje og gass for 57 prosent av energibruken i 2024. Det er altså fortsatt langt å gå om EU skal oppnå sitt mål om netto null utslipp av klimagass innen 2050.

ARTIKKELFORFATTER: Porteføljeforvalter Andrea Moen Mjåtveit i Holberg. Foto: Holberg

Energitransisjonen har vist seg å være vanskeligere enn først antatt. Økte geopolitiske spenninger har medført økt fokus på energisikkerhet og gjort at enkelte har prioritert dette foran klimatiltak. På den ene siden kan fornybare energikilder som sol og vind bidra til at land blir mer selvforsynt.