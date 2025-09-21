Målene for 2050 – har vi glemt dem?

Det er den seneste tiden blitt publisert flere rapporter fra anerkjente analysehus og ulike relevante markedsaktører knyttet til dagens energibruk, og forventninger til utviklingen fremover. Energy Institute publiserte nylig sin årlige rapport knyttet til utviklingen i verdens energibruk og sammensetningen av energikilder.
Rapporten viser at globalt energibruk vokste med 2 prosent i 2024. Dette representerer en tiltagende vekst sammenlignet med de siste 10 årene, hvor gjennomsnittlig årlig vekst har vært 1,3 prosent. Veksten har dermed vært høyere enn hva International Energy Agency (IEA) la til grunn i sin rapport «World Energy Outlook» fra 2019, hvor man forventet at verdens energibruk ville vokse med 1 prosent i året frem mot 2024.
Cirka to tredjedeler av veksten i energibruk i 2024 dekkes av fossile energikilder (olje, gass og kull). Fossile energikilder sto i 2024 for hele 87 prosent av energibruken. Til sammenligning sto fossile kilder for 84 prosent av energibruken i 2019.
Konklusjonen så langt er dermed at energibruken øker og at man ikke har klart å oppnå den energitransisjonen man hadde sett for seg. I Europa sto olje og gass for 57 prosent av energibruken i 2024. Det er altså fortsatt langt å gå om EU skal oppnå sitt mål om netto null utslipp av klimagass innen 2050.
Energitransisjonen har vist seg å være vanskeligere enn først antatt. Økte geopolitiske spenninger har medført økt fokus på energisikkerhet og gjort at enkelte har prioritert dette foran klimatiltak. På den ene siden kan fornybare energikilder som sol og vind bidra til at land blir mer selvforsynt.
Eksempelvis har Kina redusert sitt importbehov gjennom blant annet å bygge opp mer fornybar energiproduksjon internt i landet. Kina var den største bidragsyteren til økt produksjon av solenergi i 2024 og sto for 57 prosent av økningen. På den andre siden er sol og vind mindre stabile energikilder enn de tradisjonelle, og mange land har derfor heller økt bruken av fossile energikilder.
I løpet av det siste tiåret har global elektrisitetsproduksjon vokst med 2,6 prosent i snitt per år. Dette er dobbelt så mye som veksten i total energibruk, og man har dermed klart å elektrifisere større deler av energisystemet.
Det er gledelig at produksjon fra fornybare kilder økte med 14 prosent i 2024 og at slike kilder nå dekker 17 prosent av den totale elektrisitetsproduksjonen. Samtidig utgjør elektrisitet bare 20 prosent av den totale energibruken i verden.
Veksten i energiproduksjon fra fornybare kilder er ikke tilstrekkelig til å dekke veksten i energikonsum totalt sett – hvilket måtte vært et minimum om vi skulle gjennomført en reell energitransisjon. Fornybare kilder står fortsatt for bare 5,5 prosent av den totale energiproduksjonen i verden.
Exxon Mobils analyse «Global Outlook 2025» estimerer at utviklingsland vil etterspørre 25 prosent mer energi i 2050 etter hvert som befolkningstallet i disse landene øker og levestandarden forbedres. I industrialiserte land vil også forhold som økt utbredelse av kunstig intelligens og økt behov for datasentre som krever mye energi, kunne medføre økt etterspørsel etter energi.
Exxon Mobil predikerer at olje og gass også i 2050 vil utgjøre de største energikildene og stå for 55 prosent av verdens totale energiproduksjon.
I en verden der energibehovet er forventet å fortsette å øke, og der fornybare kilder ikke har evnet å engang dekke veksten i energietterspørselen, kan det se ut til å bli vanskelig å nå de ambisiøse klimamålene som er satt for de neste tiårene. Så langt ligger vi i hvert fall an til å ende langt bak mål.