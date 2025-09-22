Rentedom og børsoppgang i Asia

De fleste børsene i Asia styrkes mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 1,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,85 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer marginale 0,07 prosent, CSI 300 legger også på seg 0,07 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 1,00 prosent.

Den kinesiske sentralbanken holder rentene uendret for fjerde måned på rad, i tråd med konsensus. Beslutningen kommer etter at den amerikanske sentralbanken i forrige uke senket styringsrenten med 25 prosentpoeng.

People's Bank of China holdt ettårsrenten uendret på 3,0 prosent, mens femårsrenten forble 3,5 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 0,53 prosent. I India er Nifty 50 ned 0,05 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,54 prosent, mens Straits Times i Singapore er uendret.