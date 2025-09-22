Dette skjer i dag

Finanskalender:

Makro:

Nederland: Forbrukertillit september, kl. 06.30

Danmark: Forbrukertillit september, kl. 08.00

Tyrkia: Forbrukertillit september, kl. 09.00

USA: Chicago Fed-indeks august, kl. 14.30

Eurosonen: Forbrukertillit september flash, kl. 16.00

Annet:

Fjord Defence Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Ekskl. utbytte:

MPC Container Ships, Tietoevry

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag 22 september:

Finansavisens aksjeporteføljer knuser analytikernes porteføljer og alle aksjefond og hedgefond. Innsideporteføljen er desidert best i landet i år med en oppgang på 54 prosent.

I fjor steg porteføljen 43 prosent, og den har slått Oslo Børs i 25 av 28 år. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, synes det er imponerende tall.

Støre-regjeringen har vært opptatt av skattehull, men et viktig grep ble spart til en budsjettseier for SV . I mellomtiden flyttet flere milliardærer fra Norge.

Blant de som rakk å flytte i løpet av vinduet på to knappe måneder var Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl og investorene Jens Rugseth og Rune Syversen i Karbon Invest.

Nordea Markets frykter feilgrep fra den amerikanske sentralbanken. Analysesjef Ole Håkon Eek-Nielsen sier Trump-innflytelsen er åpenbar når Federal Reserve venter høyere inflasjon og lavere ledighet og likevel varsler flere rentekutt.

Han mener worst case-scenarioet er at Fed kutter renten forbi 2,5 prosent til 1 prosent, som Trump har sagt at han ønsker.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SV-leder Kirsti Bergstø, som langer ut mot «rikingenes innblanding» i valget og sier de kom «backstage» inn i valgkampen. Hun sier «det er en slags trumpifisering av norsk politikk».

Det er en grov mistenkeliggjøring når «de rike» henges ut når de gir borgerlige partier penger til valgkamp. LO kan ikke ta markedet alene, skriver Hegnar.