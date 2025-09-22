Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,1] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at investorene fikk det de ventet på i forrige uke: et første rentekutt fra Fed i år.

«Sentralbanksjef Jerome Powell åpnet samtidig døren for flere kutt gjennom høsten og vinteren. Markedene reagerte umiddelbart. S&P 500 og Dow Jones løftet seg til nye rekorder, men det var små- og mellomstore selskaper i Russell 2000 som ledet an utover uken», skrive Berntsen.

Han påpeker at disse selskapene er mer avhengige av rimelig finansiering, og effekten av lavere renter slår raskt inn i inntjeningen.

«Når kapital flyttes fra de likvide gigantene til mer volatile vekstaksjer, sender det et klart «risk-on»-signal», fortsetter analytikeren.

«USA er imidlertid ikke alene om å vise styrke. Selv om de amerikanske børsene har levert solid avkastning i år, har utviklingen i Europa og Asia vært enda bedre. I Europa handler det delvis om reprising, mens Asia nyter godt av økt eksport, teknologioppgang og kapitalstrømmer som følger av en svakere dollar. Når Fed signaliserer lavere renter, mister dollaren noe av sin tiltrekningskraft», skriver han videre.

Berntsen påpeker at det likevel ligger det et viktig «men» her.

«Rentekutt tolkes gjerne som et tegn på at økonomien trenger støtte. Spørsmålet er derfor om markedet feirer en ny vekstfase – eller om jubelen er for tidlig. Skulle realøkonomien vise seg å være svakere enn forventet, kan optimismen raskt snu til bekymring», skriver han.

Asia

De fleste børsene i Asia styrkes mandag morgen. I Japan stiger Nikkei 1,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,85 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer marginale 0,07 prosent, CSI 300 legger også på seg 0,07 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 1,00 prosent.

Den kinesiske sentralbanken holder rentene uendret for fjerde måned på rad, i tråd med konsensus. Beslutningen kommer etter at den amerikanske sentralbanken i forrige uke senket styringsrenten med 25 prosentpoeng.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 0,63 prosent til 67,10 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,14 prosent på 62,77 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,99 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Alle indeksene på Wall Street endte uken i all-time high. Dow Jones endte opp 0,37 prosent til rundt 46.314 poeng, mens S&P 500 steg 0,49 prosent til 6.664 poeng. Nasdaq steg 0,72 prosent til 22.631 poeng.