Det er mandag formiddag flatt på Oslo Børs.

Kl. 11.15 står hovedindeksen i 1.645,44, opp 0,13 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Olje

DNO styrkes 5,85 prosent til 15,75 kroner etter to artikler fra Kurdistan.

Ifølge en artikkel i kurdiske Rudaw kunngjorde statsminister Masrour Barzani lørdag at Bagdad har inngått en avtale med de internasjonale oljeselskapene (IOC-ene) som kan bane vei for en gjenopptakelse av kurdisk oljeeksport. I en annen artikkel søndag morgen sier toppsjefen i det irakiske oljeselskapet North Oil Company, Amer Khalil, at de forventer at eksporten gjenopptas «i løpet av de neste 48 timene».

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 0,63 prosent til 67,10 dollar fatet, mens den til sammenligning ved børsslutt fredag ble omsatt for 66,99 dollar fatet. WTI-oljen faller 0,14 prosent på 62,77 dollar fatet.

– Rapporter i løpet av helgen om at Russland truet over den polske grensen har gitt tradere en betimelig påminnelse om den pågående risikoen for europeisk energisikkerhet fra nordøst, sier konsernsjef Michael McCarthy i investeringsplattformen Moomoo, ifølge TDN Direkt.

Equinor er mandag ned 0,41 prosent til 242,30 kroner, mens Aker BP klatrer 0,80 prosent til 251,00 kroner. Vår Energi styrkes 0,85 prosent til 33,04 kroner.

BW Energy endte fredag opp hele 12,89 prosent, men snur mandag ned 0,35 prosent til 43,20 kroner. Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen mener oljeselskapet skal kjøpes på mulig letesuksess og spår langt mer enn tredobling av kursen ved full klaff.

Andre bevegelser

Kongsberg Gruppen stiger 2,46 prosent til 312,65 kroner, som dagens nest mest omsatte. Analytikere i Danske Bank venter nå at tungvekteren vil tildeles en ordre på 28 skip verdt 50 milliarder kroner av det norske forsvaret.

Arctic Securities spår et svært stramt laksemarked med høye priser i 2026. Årsaken er et kraftig fall i antall oppdrettsfisk i sjøen. Mowi stiger mandag 0,46 prosent til 216,820 kroner, mens SalMar er opp 0,54 prosent til 561,50 kroner. Bakkafrost legger på seg 1,62 prosent til 488,60 kroner, og Lerøy Seafood styrkes 0,79 prosent til 50,90 kroner.

«Vi har aldri sett så negativ år-for-år-vekst i antall fisk i sjøen det siste tiåret. Det er oppsiktsvekkende hvor negativ vekst Norge nå har,» fastslår Arctic-analytiker Christian Olsen Nordby i et notat lørdag.

Havila Kystruten melder mandag at de venter en ebitda på cirka 225 millioner kroner i tredje kvartal. Guidingen omfatter en delvis justering av kontraktsinntektene på 76 millioner, basert på gjennomført revisjon av beregningsgrunnlaget for kystrutekontrakten med Samferdselsdepartementet. Aksjen stiger 1,59 prosent til 1,28 kroner.

En av dagens foreløpig største tapere er 5th Planet Games , som faller 12,26 prosent til 0,63 kroner på relativt lav omsetning etter resultatvarsel. Spillselskapet varsler nå negativ inntjening i 2025, og ventede positive effekter fra lanseringer skyves til neste år.