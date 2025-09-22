Anbefaler ti aksjer: Venter spent på viktige nyheter i oktober

I løpet av forrige uke falt DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 0,5 prosent, og mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 0,8 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 33,9 prosent hittil i år.

Forrige ukes vinnere var Nordic Semiconductor og SalMar, som gikk opp henholdsvis 6,4 prosent og 0,8 prosent. Verst gikk det med Gjensidige, Sats og Norwegian som falt henholdsvis 3,1 prosent, 2,8 prosent og 2,7 prosent.

I slutten av forrige uke meldte Gjensidige at selskapet har skrotet planene om å innføre et nytt IT-system i pensjonsdelen av virksomheten. Avviklingen vil gi et resultattap på rundt 400 millioner kroner i tredje kvartal. Det vil imidlertid ikke påvirke konsernets utbyttekapasitet, understreket Gjensidige. Nyheten sendte aksjen ned 2,5 prosent i torsdagens handel.

Denne uken gjør ikke DNB Carnegie noen endringer i den anbefalte porteføljen, som for to uker siden ble utvidet til ti aksjer.

Venter spent på hva oktober vil bringe

– Nå går vi inn i en periode med lite selskaps- og makrotall. Vi må vente til starten av oktober for viktige makronyheter og midten av oktober før kvartalstallene kommer, sier strateg Paul Harper til Finansavisen.

– Det kan selvfølgelig komme resultatvarsler. Det er det en viss risiko for, men det er nok mer et tema blant de nordiske selskapene og deres tollsatser til USA, understreker strategen.

– Du frykter ikke resultatvarsler på Oslo Børs?

– Ikke mer enn normalt. Nå er det ikke så høye forventninger til kvartalet ettersom konsensus for resultat pr. aksje i 2025 har falt med 14 prosent hittil i år. Gapet mellom resultatutvikling og kursutvikling på Oslo Børs er usedvanlig stort, sier Harper.