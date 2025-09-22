Bilkrasj etter Buffett-grep

Den kinesiske elbilprodusenten BYD faller markant på børs etter rapporter om at investorlegende Warren Buffett har solgt seg helt ut, melder Bloomberg.
Kursfallet på 3,6 prosent på det meste i Hongkong-handelen mandag er BYD-aksjens største kursnedgang på tre uker. Aksjen er dessuten ned rundt 30 prosent fra toppnoteringen for fire måneder siden.
Ifølge CNBC søndag har Buffetts selskap Berkshire Hathaway solgt hele beholdningen i BYD. Salget bekreftes også av en talsperson for Berkshire.
Dokumentasjon fra Berkshire-datterselskapet Berkshire Hathaway Energy skal vise at verdsettelsen av BYD-investeringen ble bokført til null pr. 31. mars.
Opp over 4.500 prosent
Buffett og Berkshire har eid aksjer i BYD i mer enn 15 år, skriver nyhetsbyrået. De første 225 millioner aksjene ble kjøpt i september 2008. Fra dagen før Buffetts første aksjekjøp i BYD til 31. mars steg BYD-aksjen mer enn 4.500 prosent.
Samtidig har BYD vokst til å bli Kinas største produsent av el- og hybridbiler.
Berkshire begynte å selge seg ned i BYD midtveis i 2022, ifølge Bloomberg, før beholdningen ble redusert til under flaggegrensen ved 5 prosent i fjor.
«Innen aksjeinvesteringer er kjøp og salg normal praksis,» skriver BYDs leder for merkevarebygging og PR, Li Yunfei, i et Weibo-innlegg mandag.
BYD-toppen uttrykker videre takknemlighet overfor Buffett og hans høyre hånd gjennom nesten 50 år, Charlie Munger, som gikk bort i 2023, 99 år gammel. Ikke bare for deres investering og støtte, men også for deres anerkjennelse av BYD.