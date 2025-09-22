Bilkrasj etter Buffett-grep

Investorlegenden skal ha solgt seg helt ut og utløst det største kursfallet på flere uker.

Warren Buffett
Publisert 22. sep.
HELT UTE: Warren Buffett og Berkshire Hathaway skal ha solgt seg helt ut av kinesiske BYD. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Henning Christensen
Journalist
Den kinesiske elbilprodusenten BYD faller markant på børs etter rapporter om at investorlegende Warren Buffett har solgt seg helt ut, melder Bloomberg.

Kursfallet på 3,6 prosent på det meste i Hongkong-handelen mandag er BYD-aksjens største kursnedgang på tre uker. Aksjen er dessuten ned rundt 30 prosent fra toppnoteringen for fire måneder siden.

Ifølge CNBC søndag har Buffetts selskap Berkshire Hathaway solgt hele beholdningen i BYD. Salget bekreftes også av en talsperson for Berkshire.

Dokumentasjon fra Berkshire-datterselskapet Berkshire Hathaway Energy skal vise at verdsettelsen av BYD-investeringen ble bokført til null pr. 31. mars.

Opp over 4.500 prosent

Buffett og Berkshire har eid aksjer i BYD i mer enn 15 år, skriver nyhetsbyrået. De første 225 millioner aksjene ble kjøpt i september 2008. Fra dagen før Buffetts første aksjekjøp i BYD til 31. mars steg BYD-aksjen mer enn 4.500 prosent.

Samtidig har BYD vokst til å bli Kinas største produsent av el- og hybridbiler.

Berkshire begynte å selge seg ned i BYD midtveis i 2022, ifølge Bloomberg, før beholdningen ble redusert til under flaggegrensen ved 5 prosent i fjor.

«Innen aksjeinvesteringer er kjøp og salg normal praksis,» skriver BYDs leder for merkevarebygging og PR, Li Yunfei, i et Weibo-innlegg mandag.

BYD-toppen uttrykker videre takknemlighet overfor Buffett og hans høyre hånd gjennom nesten 50 år, Charlie Munger, som gikk bort i 2023, 99 år gammel. Ikke bare for deres investering og støtte, men også for deres anerkjennelse av BYD.

