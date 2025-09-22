Ser starten på ny trend

Stockholm-børsen har aldri hatt så mange selskaper som er klare for å børsnoteres, melder nyhetsbyrået Finwire og viser til TT.

– Vi ser en positiv avslutning på året med sterke noteringer. Og vi synes 2026 ser lovende ut, sier adm. direktør Adam Kostyál i Nasdaq Stockholm til TT.

Blant selskapene som er aktuelle for notering i den svenske hovedstaden er Meds Apotek, Verisure og Noba.

Finansavisen har også omtalt det norske IT-selskapet Backupbuddy, som velger børsnotering i Sverige fremfor Norge.

Verisure-bekreftelse

Verisure bekreftet sine børsplaner i forrige uke.

Selskapet, som leverer overvåknings- og sikkerhetstjenester i Europa og Latin-Amerika, vil utstede nye aksjer for 3,1 milliarder euro, og kan få en prising på mer enn 20 milliarder euro.

Selskapet solgte sitt første alarmsystem i Sverige i 1988 og er i dag markedsleder i 13 av de 17 landene hvor det er etablert.

Børsretur for Bank Norwegian

Nisjebanken Noba, som omfatter Bank Norwegian og Nordax, ventes å få en verdsettelse på 35 milliarder svenske kroner ved sin Stockholm-notering.

Ifølge Reuters er børsnoteringen flere ganger overtegnet, etter at Noba fredag satte prisingen til 70 kroner pr. aksje.

Første noteringsdag ventes å bli 26. september.

Bank Norwegian var notert på Oslo Børs fra 2016 til november 2021, da banken ble avnotert som følge av fusjonen med Nordax Bank.

Oppadgående trend

Nicklas Fhärm, leder for kapitalmarkedstransaksjoner hos SEB, vurderer overfor TT at Stockholm-børsen er i starten av en oppadgående trend hva gjelder børsnoteringer.

– Jeg synes vi ser ganske mange, også nye, svenske selskaper og ideer som popper opp, sier han.