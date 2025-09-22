Halvveis ut i arbeidsdagen ligger Oslo Børs ned 0,2 prosent til 1.643,22 poeng.

Dagens bevegelser

Kongsberg Gruppen ligger på ettermiddagen opp 2,4 prosent til 312,35 kroner. Analytikere i Danske Bank venter nå at tungvekteren vil tildeles en ordre på 28 skip verdt 50 milliarder kroner av det norske forsvaret.

Arctic Securities spår et svært stramt laksemarked med høye priser i 2026. Årsaken er et kraftig fall i antall oppdrettsfisk i sjøen.

Mowi ligger ved lunsj opp 0,5 prosent til 216,20 kroner, mens SalMar er ned 0,3 prosent til 557 kroner. Bakkafrost er opp 1,5 prosent til 477,20 kroner, og Lerøy Seafood stiger 0,5 prosent til 50,75 kroner.

«Vi har aldri sett så negativ år-for-år-vekst i antall fisk i sjøen det siste tiåret. Det er oppsiktsvekkende hvor negativ vekst Norge nå har,» fastslår Arctic-analytiker Christian Olsen Nordby i et notat lørdag.

Havila Kystruten melder mandag at de venter et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på cirka 225 millioner kroner i tredje kvartal. Guidingen omfatter en delvis justering av kontraktsinntektene på 76 millioner, basert på gjennomført revisjon av beregningsgrunnlaget for kystrutekontrakten med Samferdselsdepartementet. Etter noen timers handel ligger aksjen opp 3,6 prosent til 1.30 kroner.

En av dagens foreløpig største tapere er 5th Planet Games , som faller 9,8 prosent til 0,65 kroner etter et resultatvarsel. Spillselskapet varsler nå negativ inntjening i 2025, og ventede positive effekter fra lanseringer skyves til neste år.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 66,40 dollar, ned 0,3 prosent. Brent-oljen med levering i november omsettes for 66,59 dollar, ned 0,1 prosent.

DNO ligger opp 5,2 prosent til 15,66 kroner etter to artikler fra Kurdistan.

Ifølge en artikkel i kurdiske Rudaw kunngjorde statsminister Masrour Barzani lørdag at Bagdad har inngått en avtale med de internasjonale oljeselskapene (IOC-ene) som kan bane vei for en gjenopptakelse av kurdisk oljeeksport. I en annen artikkel søndag morgen sier toppsjefen i det irakiske oljeselskapet North Oil Company, Amer Khalil, at de forventer at eksporten gjenopptas «i løpet av de neste 48 timene».

Equinor ligger ned 0,5 prosent til 242 kroner, Aker BP ligger omtrent flatt på 248,90 kroner og Vår Energi stiger 0,3 prosent til 32,87 kroner.

BW Energy endte fredag opp hele 12,89 prosent, ligger mandag ned 0,4 prosent til 43,20 kroner. Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen mener oljeselskapet skal kjøpes på mulig letesuksess og spår langt mer enn tredobling av kursen ved full klaff.