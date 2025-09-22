Frykten øker: Rødt på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent, Dow Jones er ned 0,4 prosent mens S&P 500 har falt 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,13 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,3 prosent til 16,12.

Oktober nærmer seg

– Nå går vi inn i en periode med lite selskaps- og makrotall. Vi må vente til starten av oktober for viktige makronyheter og midten av oktober før kvartalstallene kommer, sier strateg Paul Harper til Finansavisen.

Handelsbanken minner om at amerikanske aksjer endte uken på nye toppnivåer, drevet av utsikter til flere rentekutt fra Federal Reserve.

«Optimismen ble understøttet av signaler om at økonomien fortsatt vokser, samtidig som Fed har gjenopptatt en mer ekspansiv linje i pengepolitikken. Rentemarkedet priser inn to kutt til fra den amerikanske sentralbanken i år, men Powell understreker at de tar det møte for møte og må se an data», skriver Handelsbanken i en rapport.

Nedstenging?

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities er ikke veldig imponert over det som skjer i USA.

«Man tenkte kanskje budsjettunderskuddet i USA skulle bedre seg, nå med 30 milliarder dollar i månedlige tollinntekter. Men, nei… Underskuddet i august ble på hele 345 milliarder dollar, opp fra 291 milliarder i juli, og omtrent så stort at det er vanskelig å registrere at det har kommet tollinntekter til. Og nå skal kongressen i USA forhandle om nytt gjeldstak for å forhindre nedstengning av offentlig sektor 30.09», skriver Slyngstadli i en oppdatering.