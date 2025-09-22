Oslo Børs endte dagen ned 0,3 prosent til 1.641,51 poeng.

Dagens bevegelser

Oljeselskapet DNO steg 7,5 prosent til 16 kroner etter to artikler fra Kurdistan.

Ifølge en artikkel i kurdiske Rudaw kunngjorde statsminister Masrour Barzani lørdag at Bagdad har inngått en avtale med de internasjonale oljeselskapene (IOC-ene) som kan bane vei for en gjenopptakelse av kurdisk oljeeksport. I en annen artikkel søndag morgen sier toppsjefen i det irakiske oljeselskapet North Oil Company, Amer Khalil, at de forventer at eksporten gjenopptas «i løpet av de neste 48 timene».

Veidekke meldte før stengetid at selskapet er tildelt en kontrakt på 209 millioner kroner for andre etappe av OBOS boligutbygging i Ekerö kommune utenfor Stockholm. Aksjen endte ned 0,7 prosent til 161 kroner.

Kongsberg Gruppen steg 3,9 prosent til 317,15 kroner. Analytikere i Danske Bank venter nå at tungvekteren vil tildeles en ordre på 28 skip verdt 50 milliarder kroner av det norske forsvaret.

Havila Kystruten meldte mandag formiddag at selskaet venter et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på cirka 225 millioner kroner i tredje kvartal. Guidingen omfatter en delvis justering av kontraktsinntektene på 76 millioner, basert på gjennomført revisjon av beregningsgrunnlaget for kystrutekontrakten med Samferdselsdepartementet. Aksjen endte dagen opp 2 prosent til 1,28 kroner.

5th Planet Games falt 10 prosent til 0,65 kroner etter et resultatvarsel. Spillselskapet varsler nå negativ inntjening i 2025, og ventede positive effekter fra lanseringer skyves til neste år.

Fisk til værs

Arctic Securities spår et svært stramt laksemarked med høye priser i 2026. Årsaken er et kraftig fall i antall oppdrettsfisk i sjøen.

Mowi endte dagen opp 0,4 prosent til 216 kroner, mens SalMar falt 0,2 prosent til 559,50 kroner. Bakkafrost endte opp 1,2 prosent til 486,40 kroner, og Lerøy Seafood steg 1,3 prosent til 51,15 kroner. Arctic Fish Holding steg 11,1 prosent til 50 kroner og Kaldvik 3,3 prosent til 12,60 kroner.

«Vi har aldri sett så negativ år-for-år-vekst i antall fisk i sjøen det siste tiåret. Det er oppsiktsvekkende hvor negativ vekst Norge nå har,» fastslår Arctic-analytiker Christian Olsen Nordby i et notat lørdag.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 66,19 dollar, ned 0,6 prosent. Brent-oljen med levering i november ble ved stengetid omsatt for 66,19 dollar, ned 0,7 prosent.

Equinor endte dagen ned 0,9 prosent til 241,20 kroner, Aker BP falt 1,1 prosent til 246,30 kroner mens Vår Energi endte ned 0,3 prosent til 32,67 kroner.

BW Energy endte fredag opp hele 12,89 prosent, men endte mandag ned 1,6 prosent til 42,65 kroner. Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen mener oljeselskapet skal kjøpes på mulig letesuksess og spår langt mer enn tredobling av kursen ved full klaff.