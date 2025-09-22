Gullgruveselskapet Zijin Gold International jobber for øyeblikket med å få retailinvestorer til å tegne seg i det som blir den største børsnoteringen i verden siden mai, melder Bloomberg.

Zijin Gold vil gjennom børsnoteringen hente 25 milliarder hongkongdollar, tilsvarende 3,2 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Handelen skal etter planen starte den 29. september, men supertyfonen Ragasa kan føre til at noteringen må utsettes.

Dersom myndighetene i Hongkong utsteder et stormvarsel med kode 8 (som er en kraftig advarsel, bare to hakk under det høyeste på 10) før klokken 9 om morgenen på onsdag, vil Zijin være nødt til å utsette tegningsfristen, skriver Bloomberg.

Det vil først innebære en utsettelse av fristen på en virkedag, men antallet dager kan også stige ytterligere.

Det skal imidlertid skje noe ekstraordinært for at Zijin til slutt ikke skal noteres, og blir den største noteringen siden den kinesiske batterigiganten Contemporary Amperex Technology gikk på børs til en prising på over 5 milliarder dollar i mai i år.

Gullfest

Børsnoteringen skjer mens utviklingen i gullprisen kun går en vei om dagen. Så langt i år har gullprisen steget over 40 prosent. Bare siden starten av august har prisen steget over 10 prosent.

På mandag setter gullprisen ny rekord, på 3.762 dollar pr. unse.

Det gir gode tider for de børsnoterte gullgruveselskapene. For eksempel har Barrick Mining-kursen steget 116 prosent så langt i år. I samme periode har Newmont-aksjen steget 115 prosent.

Zijin Gold har gullgruver i Afrika, Asia, Oseania og Sør-Amerika.

Prisingen i noteringen skal være relativt billig, ifølge en Bloomberg-analytiker. Blant annet er prisen investorer betaler for Zijins gullreserver rundt 20 prosent lavere enn snittet blant de store gullgraverne, og 26 prosent lavere enn de mellomstore graverne.