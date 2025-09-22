Forventningene er skyhøye

Vi går snart inn i en ny resultatsesong, med en S&P 500 som prises høyere enn noen gang utenom dotcomboblen. Analytikerne ser for seg en 7,7 prosent årlig inntjeningsvekst for indeksen, mens normalt ligger på 6–7 prosent. Økningen i første og andre kvartal var imidlertid henholdsvis 13,8 og 11,8 prosent.

Den forventede veksten er konsentrert i IT-sektoren, som står for nesten en tredel av S&P 500. Her skal bunnlinjen angivelig styrkes med 20 prosent på årsbasis. Av de øvrige hovedsektorene overstiger estimatet 10 prosent bare for finans, mens økningen for telekom og helsetjenester trolig blir mindre enn 4 prosent. Selskaper innenfor «materialer», energi og dagligvarer ventes faktisk å tjene mindre.

Børsutviklingen avhenger altså av at store IT-aktører fortsetter å innfri. Paradoksalt blir dette stadig vanskeligere, ettersom hver overraskende sterk kvartalsrapport etterfølges av estimatoppjusteringer. Dette reflekteres i at den forespeilte inntjeningsveksten i tredje kvartal for S&P 500s IT-selskaper økte fra mindre enn 16 prosent 30. juni til mer enn 20 prosent i dag. Det historiske snittet er «bare» 11–12 prosent.

Om vi løfter blikket til de fjerde kvartal, tilsier konsensusestimatet en inntjeningsvekst på mer nøkterne 7,4 prosent, men deretter stiger nivået til 11,6 prosent og 12,6 prosent i henholdsvis første og andre kvartal 2026. Det til tross for at både første og andre kvartal var knallsterke i år – så det nytter ikke å skylde på baseeffekter.

For øvrig verdsettes aksjer ikke basert på forventet inntjening, men på nåverdien av fremtidige kontantstømmer – og IT er på ingen måte gratis. Enorme kunstig intelligens-investeringer innebærer følgelig at mindre penger kan utdeles til aksjonærene nå. Kunstig intelligens-segmentets skyhøye inntjeningsvekst kommer med andre ord på bekostning, i alle fall på kort sikt, av andre sektorers kontantstrømmer. At kundenes egne inntjening ikke umiddelbart vil løftes av investeringene vises klart i deres relativt beskjedne vekstforventninger.