Nvidia stiger etter gigantavtale med OpenAI

Wall Street startet dagen med røde tall, men har nå snudd.

Klokken 19 står Dow Jones opp 0,12 prosent til rundt 46.371 poeng, mens S&P 500 stiger 0,39 prosent til 6.690 poeng. Nasdaq stiger 0,58 prosent til 22.762 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, stiger til 15,84. Renten på tiårige amerikanske statsrenter synker til rundt 4,14 prosent. Trettiåringen stiger til 4,76 prosent.

Nvidia stiger

OpenAI har inngått en intensjonsavtale om et strategisk samarbeid med Nvidia for å bygge og drifte nye AI-datasentre med en kapasitet på minst 10 gigawatt. Anleggene vil romme millioner av Nvidias grafikkprosessorer og baseres på selskapets Vera Rubin-plattform, som kombinerer GPU-er og CPU-er for å kunne håndtere de mest krevende AI-modellene.

Markedet reagerer positivt på avtalen, og aksjen har steget med 3,61 prosent.

Som en del av avtalen vil Nvidia investere 100 milliarder dollar i OpenAI. Investeringen kommer gradvis, i takt med at OpenAI setter flere gigawatt i drift, hvor den første enheten etter planen skal være operativ i løpet av andre halvår 2026.

Pfizer gjør milliardoppkjøp

Like før børsåpningen på Wall street kom nyheten om at Pfizer kjøper Metsera for 4,9 milliarder dollar.

Prisen tilsvarer en kraftig premie sammenlignet med børsverdien ved forrige ukes slutt, og aksjen er opp over 62 prosent.

Metsera utvikler flere legemidler rettet mot fedme, og oppkjøpet markerer et strategisk trekk fra Pfizer for å posisjonere seg sterkere i markedet for slankemedisin. Dette er et felt hvor selskapet til nå har ligget bak konkurrentene.

Aksjer

Apple-leverandøren Luxshare har steget med omtrent 10 prosent etter nyheten om at selskapet har inngått en avtale med OpenAI om å produsere en forbrukerenhet for AI. Enheten skal være lommevennlig, designet for å være kontekstbevisst, og integrert tett med OpenAIs AI-modeller.

Ellers er Apple opp 3,28 prosent, mens Tesla er opp 2,67 prosent. Microsoft er ned 0,53 prosent, mens Meta er ned 0,87 prosent. Alphabet er ned 1,19 prosent, mens Amazon er ned 1,33 prosent.