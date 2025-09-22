Nye rekorder på Wall Street

Wall Street nådde mandag rekordnivåer. Dow Jones steg 0,19 prosent til 46.404 poeng, S&P 500 økte 0,44 prosent til 6.693 poeng, og Nasdaq endte opp 0,70 prosent til 22.788 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, steg 0,56 prosent til 16,01.

Renten på tiårige amerikanske statsrenter endte på 4,15 prosent. Trettiåringen steg til 4,77 prosent.

WTI-oljen steg 0,75 prosent til 62,73 dollar etter et israelsk angrep i Qatar, noe som igjen vekket frykt for en eskalering av konflikten i Midtøsten. Til sammenligning sto oljeprisen i 63,10 dollar ved stengetid for Oslo Børs. Gullprisen steg til rekordnivå intradag, men falt senere tilbake til 3.674 dollar pr. unse.

Aksjer

Nvidia steg 3,9 prosent etter nyheten om at OpenAI har inngått en intensjonsavtale om et strategisk samarbeid med Nvidia. Som en del av avtalen vil Nvidia investere 100 milliarder dollar i OpenAI.

Apple steg med 4,3 prosent.Applied Materials endte opp 5,5 prosent etter at Morgan Stanley endret anbefaling fra hold til kjøp. Oppgraderingen ble drevet av Applied Materials’ store eksponering mot investeringer i DRAM-sektoren, en type minne som er avgjørende for datamaskiner og datasentre.

Amazon endte ned 1,5 prosent, mens Archer er ned 2,9 prosent. Intel er ned 2,7 prosent, mens United Health Group er opp 1,6 prosent.