De siste årene har imidlertid produktmarkedet vært relativt sterkere enn råoljemarkedet (årlig snittrate på graf), spesielt gitt at investeringen for en VLCC er 70 prosent høyere enn for en LR2, som er de største produkttankskipene.

Geopolitisk uro har gitt store utslag på fraktmønstre

Så vel Russland–Ukraina-krigen som Gaza-krigen har hatt stor betydning for produktmarkedet. Begge har ført til vesentlig omkalfatring av tonnasjebruk og etablerte seilingsmønstre.

Russland-krigen har tatt ut mye tonnasje fra det ordinære markedet over til den såkalte “skyggeflåten”, mens Rødehavskrisen resulterte i at skipningene gjennom Rødehavet og Suezkanalen ble halvert i 2024 mot 2023. Tonnasjen måtte i stedet gå rundt Afrika, hvilket forlenger reiseruten med flere uker. Effekten var størst på produkttankmarkedet og bidro til at ratene holdt seg på rekordnivåer på rundt 30.000 dollar pr. dag for MR (målt på årsbasis) fra 2022 til 2024.

Det siste året har markedet klart å justere inn noen av disse ubalansene, og ratene har kommet noe ned. Det er også mindre nedside knyttet til en potensiell full gjenåpning av Suezkanalen, hvor man nå estimerer under én prosent etterspørselsøkning på grunn av redusert kapasitet, mot rundt fem prosent da det inntraff. Inntjeningen så langt i år på ca. 20.000 dollar pr. dag ligger likevel godt foran historisk gjennomsnitt.

Gode markedsutsikter

Arctic anser at markedsutsiktene er gode. Relativt lave oljelagre, spesielt på diesel og fyringsolje, er et godt utgangspunkt for vinteren, da oljeforbruket normalt øker. Russisk eksport av diesel har falt vesentlig i løpet av sommeren, som følge av Ukrainas kontinuerlige angrep på raffinerier. Det manglende volumet øker etterspørselen etter tonnasje i det åpne markedet der Hafnia opererer. Vi forventer fortsatt vekst i verdens oljeforbruk på ca. én prosent pr. år i årene fremover, noe som vil gi økt transportbehov.

Et spesielt forhold som kommer produkttankmarkedet til gode, er videre nedbygging av raffinerikapasitet i Europa og USA. Tilsvarende henger regioner som Afrika og Latin-Amerika – hvor det ventes vekst i oljeforbruket – etter på raffinerisiden, hvilket innebærer at forbruket må betjenes via økt import. I sum betyr dette fortsatt importbehov, til dels over lange distanser, fordi Asia og Midtøsten har overtatt rollen som tyngdepunktet i verdens raffinerikapasitet.

På tilbudssiden har riktignok ordreboken økt, men dagens nivå på rundt 15 prosent er relativt normalt, historisk sett. Det unormale er flåtens gjennomsnittsalder, som nå er 14 år. Sist man så dette tallet, var i 2000 – og de påfølgende årene ble svært gode. Rundt 20 prosent av flåten er nå 20 år eller eldre, et tall vi anslår kan øke til 30 prosent i 2028 dersom ikke skrapingen øker vesentlig.

Krav til vedlikehold, stadig strengere krav til utslipp og drivstoff, samt utfordringer med å få forsikring, vil gradvis gjøre det vanskeligere for denne tonnasjen å vinne frem i konkurransen om vanlige markedsoppdrag. Skulle krigene opphøre og sanksjoner bortfalle, vurderer vi at brorparten av tonnasjen vil få problemer med sysselsetting i det ordinære markedet og derfor fases ut. I sum forventer vi at dette vil gi begrenset flåtevekst de nærmeste årene.

Den største risikoen anser vi dermed for å være på etterspørselssiden, dersom verdensøkonomien går inn i en nedtur og drar med seg oljeforbruk og -handelsvolum. Den svært gamle flåten utgjør imidlertid en sikkerhetsventil, etter vårt syn. I tillegg anser vi at trusselen om handelskrig i seg selv vil dempe investeringsviljen generelt, også for nybygg. Vi antar at dette særlig vil gjelde for skip bygget i Kina – landet med den største verftskapasiteten (62 prosent av verdens skip under bygging er kinesisk) – som følge av Trumps allerede vedtatte straffetiltak mot denne tonnasjen.

Attraktiv direkteavkastning

Hafnia er det største noterte produkttankrederiet. Selskapet eide ved utgangen av annet kvartal 117 skip med en gjennomsnittsalder på ni år. Gjeldsgraden er moderat, på 24 prosent, noe som tilsier et utbytte på 80 prosent av inntjening pr. aksje.

Hafnia kjøpte nylig 14,5 prosent av aksjene i Torm, som eier i underkant av 90 produkttankskip. Oaktree er fortsatt største eier med 27 prosent, men det er uten tvil et ønske fra Hafnias side om å slå sammen selskapene. Oaktree får endelig en “exit” i et slikt scenario, mens Hafnia og Torm kombinert blir verdens største tankrederi målt i markedsverdi og verdijustert egenkapital.

Det er for tidlig å konkludere på kostnadssynergier, men de er definitivt til stede. Selv om sammenslåingen ikke skulle skje, viser det at Hafnia har tro på fremtidsutsiktene gjennom en stor investering på 311 millioner dollar i selskapet som holder til 180 meter unna i København – dør til dør.

Vi finner løpende avkastning fortsatt attraktiv og øyner ytterligere økning dersom selskapene skulle slå seg sammen. Vi mener markedet er for negativt til produkttank sett opp mot råoljetank, da disse segmentene har sterk korrelasjon over tid, gitt substitusjonseffekten som nevnt. Det er vanskelig å se for seg en situasjon hvor stortank har rekordinntjening, uten at produkttank også vil dra nytte av denne effekten.

Vi har en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 74.