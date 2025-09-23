Det er tirsdag svært blandet stemning på børsene i Asia.

I Kina faller Shanghai Composite 1,23 prosent, CSI 300 er ned 1,19 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 0,97 prosent.

Hongkong forbereder seg nå på supertyfonen Ragasa, som ventes å bli årets kraftigeste. Hong Kong Observatory advarer om at forholdene vil forverres senere tirsdag, og i Kina er det varslet at 400.000 mennesker evakueres.

I Taiwan stiger Taiex 1,13 prosent etter teknologirallyet på Wall Street, drevet av at Nvidia vil investere opptil 100 milliarder dollar i OpenAI. Indeksen nådde tidligere i dag ny intradag all-time high.

Kospi i Sør-Korea klatrer 0,46 prosent. Nifty 50 i India er ned 0,16 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,58 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 0,36 prosent.

De japanske markedene er stengt som følge av en helligdag.