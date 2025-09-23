Dette skjer i dag

USA: Driftsbalanse 2. kv., kl. 14.30

USA: PMI september flash, kl. 15.45

Annet:

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Jenny Skavlan casher inn hele 18 millioner kroner på salget av markedsplassen Tise.

Mandag ble det kjent at eBay kjøper Tise for 1,3 milliarder kroner, etter en kraftig verdioppgang. Da Verdane kjøpte seg inn i fjor, ble selskapet priset til 610 millioner.

Skavlan har vært ansikt utad for selskapet, og eier 1,34 prosent. Gründerne Eirik Rime og Axel Franck Næss sitter på 7,5 prosent hver og casher inn snaut 100 millioner kroner.

Heimdal Forvaltning har hentet 1 milliard kroner til et nytt fond – før oppstart. Det nye superfondet heter Heimdal Høyrente Pluss og skal investere i en mer konsentrert portefølje i det nordiske high yield-markedet.

Forvalter Erik Hagerup sier han hadde fondets struktur på tegnebrettet for seks år siden. Han tror interessen blir stor og sier ambisjonen er 20 milliarder kroner.

Tomas Helgø, analytiker i Danske Bank, venter gigantkontrakter til Kongsberg Gruppen. Han tror Kongsberg vil knuse tidligere rekorder med det nye Vanguard-systemet og spår en kontrakt til rundt 50 milliarder kroner det nærmeste halvåret.

Helgø tror også at Kongsberg Gruppen vil nå omsetningsmålet langt tidligere. I fjor lanserte forsvarskonsernet et mål om å tredoble til 120 milliarder kroner i 2033.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Norturas lansering av saktevoksende kylling. Man kan si hva man vil om Nortura, men raske er de ikke.

I 2018 lanserte Norsk Kylling, som eies av Rema 1000, den nye kyllingen Hubbard, som er saktevoksende. Rema 1000-eier Odd Reitan ler seg vel nesten skakk. Så trege konkurrenter finnes knapt, skriver Hegnar.