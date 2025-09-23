Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Nasdaq-indeksen dundret videre i går, godt hjulpet av Nvidia som steg 3,9 prosent.

«Selskapets markedsverdi nærmer seg svimlende 4.500 milliarder dollar. For å sette dette i perspektiv: Det norske oljefondet – verdens største statlige investeringsfond – måtte i praksis dobles i størrelse for å matche Nvidias børsverdi», skriver analytikeren.

Han påpeker at gårsdagens oppgang ble trigget av nyheten om at Nvidia investerer 100 milliarder dollar i OpenAI.

«Dette er et trekk som både overrasker og imponerer. Nvidia går dermed langt utover rollen som leverandør av GPU-er, og posisjonerer seg som medeier og arkitekt i selve AI-økosystemet. Strategisk sett kan dette sikre selskapet en nærmest låst etterspørsel etter egen maskinvare – men det innebærer også risiko. Summen tilsvarer børsverdien til et helt europeisk industrikonsern, og signaliserer hvor høyt Nvidia selv verdsetter AI-revolusjonen», skriver Berntsen.

Han mener at det store spørsmålet nå er om Nvidia kan vokse videre.

«Historien viser at selskaper som blir for dominerende ofte møter regulatoriske mottiltak, økende konkurranse eller strukturelle brudd. IBM på 1980-tallet, Microsoft på 1990-tallet og Cisco rundt årtusenskiftet er eksempler på giganter som nådde enorme høyder – før de ble fanget av egne begrensninger», fortsetter analytikeren.

«For investorer er dette både en mulighet og en advarsel. Muligheten ligger i at Nvidia kan befeste seg som det neste store «økosystem-selskapet», på linje med Apple og Microsoft. Advarselen er at selskapet beveger seg inn i et landskap der regulatorisk risiko, konkurransepress og markedsmetning kan slå inn med full kraft», skriver Berntsen.

Asia

Det er tirsdag blandet stemning på børsene i Asia. I Kina faller Shanghai Composite 1,23 prosent, CSI 300 er ned 1,19 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 0,97 prosent.

Hongkong forbereder seg nå på supertyfonen Ragasa, som ventes å bli årets kraftigeste. Hong Kong Observatory advarer om at forholdene vil forverres senere tirsdag, og i Kina er det varslet at 400.000 mennesker evakueres.

I Taiwan stiger Taiex 1,13 prosent etter teknologirallyet på Wall Street, drevet av at Nvidia vil investere opptil 100 milliarder dollar i OpenAI. Indeksen nådde tidligere i dag ny intradag all-time high.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen ned 0,54 prosent til 66,21 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,50 prosent på 61,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,19 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Wall Street nådde mandag rekordnivåer. Dow Jones steg 0,19 prosent til 46.404 poeng, S&P 500 økte 0,44 prosent til 6.693 poeng, og Nasdaq endte opp 0,70 prosent til 22.788 poeng.

Nvidia steg 3,9 prosent etter nyheten om at OpenAI har inngått en intensjonsavtale om et strategisk samarbeid med Nvidia. Som en del av avtalen vil Nvidia investere 100 milliarder dollar i OpenAI.

Apple steg med 4,3 prosent. Applied Materials endte opp 5,5 prosent etter at Morgan Stanley endret anbefaling fra hold til kjøp. Oppgraderingen ble drevet av Applied Materials’ store eksponering mot investeringer i DRAM-sektoren, en type minne som er avgjørende for datamaskiner og datasentre.

Oslo Børs

Oslo Børs endte dagen ned 0,3 prosent til 1.641,51 poeng.