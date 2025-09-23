Det er oppgang på Oslo Børs tirsdag formiddag.

Kl. 11.18 står hovedindeksen i 1.652,09, opp 0,64 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Andre bevegelser

Hexagon Composite styrkes 3,75 prosent til 12,72 kroner. SEB kutter nå sitt kursmål på aksjen fra 30 til 24 kroner, men gjentar samtidig en kjøpsanbefaling. Hexagon-aksjen har hittil i falt hele 72,35 prosent.

Tomra meldte mandag kveld at de har inngått en avtale om å kjøpe amerikanske C&C Consolidated Holdings for 45 millioner dollar. Aksjen klatrer 1,78 prosent til 154,70 kroner.

Kongsberg Gruppen endte mandag opp 3,9 prosent, men faller tirsdag tilbake 1,80 prosent til 311,45 kroner. Danske Bank-analytiker Tomas Anderson Helgø mener Kongsberg Gruppen vil knuse tidligere rekorder med et nytt system, og venter gigantkontrakt til forsvarskjempen.

Arctic Securities tar opp dekning av Borregaard med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 220 kroner. Borregaard-aksjen styrkes nå 0,61 prosent til 198,40 kroner.

Ellers på listen over de mest omsatte aksjene faller volatile Thor Medical 6,21 prosent til 3,63 kroner. Aksjen har siden nyttår steget 38 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag formiddag ned 0,05 prosent til 66,53 dollar fatet, mens den ved børsslutt mandag ble omsatt for 66,19 dollar. WTI-oljen stiger 0,06 prosent på 62,32 dollar fatet.

Equinor klatrer 1,87 prosent til 245,70 kroner. Mandag kveld ble det kjent at en føderal dommer har gitt Ørsted tillatelse til å gjenoppta arbeidet med vindkraftprosjektet Revolution Wind utenfor kysten av USA etter at Trump-administrasjonen beordret stans i august.

Ørsted er midt i en kapitalinnhenting på 60 milliarder danske kroner, og Equinor har varslet at de vil være med og forsvare sin eierandel.

Aker BP legger på seg 1,99 prosent til 251,20 kroner, mens Vår Energi klatrer 1,29 prosent til 33,09 kroner.