Ekstrem formuesvekst: 129 milliarder på bare to dager

Indiske Gautam Adanis (63) formue har vokst med hele 13 milliarder dollar på bare to dager, melder Bloomberg.

Det tilsvarer nær 129 milliarder kroner.

Adanis aksjeposisjoner har bykset på børs fredag og mandag og sendt formuen hans opp 21,6 prosent til 95,7 milliarder dollar – cirka 946 milliarder kroner.

Derfra er det ikke langt opp til posisjonen som den aller rikeste i Asia. Ifølge Bloombergs milliardærrangering innehas denne posisjonen i dag av inderen Mukesh Ambani med sine 98,6 milliarder dollar.

Høyprofilert sak avvist

Den voldsomme børsoppgangen for Adani kommer etter at indiske finansmyndigheter ved markedsregulatoren Sebi har avvist deler av en høyprofilert sak som har pågått over flere år.

24. januar 2023 ble Adani anklaget for aksjemanipulasjon og svindel over flere tiår i en rapport fra shortfondet Hindenburg Research.

På det tidspunktet var Adani av magasinet Forbes rangert som verdens tredje rikeste.



Hindenburg mente også at Sebi hadde interessekonflikter som hindret etterforskningen av Adani.

Nå har Sebi slått fast at det ikke finnes bevis på at Adani Group har utført transaksjoner med nærstående parter til å kanalisere midler inn i gruppens børsnoterte virksomheter. Andre forhold belyst av Hindenburg er imidlertid fortsatt under etterforskning. En bestikkelsessak anlagt av det amerikanske justisdepartementet i fjor gjenstår også, ifølge Bloomberg.

Hindenburg la ned

I januar i år besluttet Hindenburg Research å stenge dørene, etter å ha angrepet og shortet alle typer selskaper siden 2017.

Fondet rakk å avdekke alt fra oppblåste nøkkeltall til svindel, regnskapsmanipulasjon og transaksjoner med røde flagg.

«Det er ingen spesifikk grunn – ingen særskilt trussel, ingen helseproblem og ingen personlig stor sak,» var forklaringen som ble gitt for nedleggelsen.