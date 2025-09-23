Oslo Børs i grønt: Oljeprisen stiger – én aksje til all-time high

Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,7 prosent til 1.653,58 ved lunsj tirsdag. Det er så langt i dag omsatte aksjer for 1,7 milliarder kroner.
Shippingsindeksen er uendret, mens energiindeksen er opp 1,8 prosent og sjømatindeksen stiger 0,8 prosent.
Blant de mest omsatte er det syv som stiger og tre som faller. MPC Container Ships er ned 1,4 prosent og DNO faller 1,0 prosent.
Kongsberg Gruppen en ned 1,5 prosent til tross for at Danske Bank-analytiker Tomas Anderson Helgø mener Kongsberg Gruppen vil knuse tidligere rekorder med et nytt system, og venter gigantkontrakt til forsvarskjempen.
Oljeaksjene Equinor, Aker BP og Vår Energi stiger mest på en svak oppgang i oljeprisen.
Oljeprisen og oljeaksjer
Brent-oljen med november-levering er tirsdag formiddag opp 0,7 prosent til 67,02 dollar fatet, mens den ved børsslutt mandag ble omsatt for 66,19 dollar. WTI-oljen stiger 0,9 prosent på 62,82 dollar fatet.
Sokkeldirektoratet publiserte tirsdag foreløpige olje- og gassproduksjonstall for august samt detaljerte feltvise tall for juli. Oljeproduksjonen var 7,1 prosent høyere enn direktoratets prognose for august. Væskeproduksjon var 4 prosent over prognosen for august, mens gassproduksjonen var 1,2 prosent høyere.
Vår Energi har tidligere meldt at opptrappingen på Balder X har gått bedre enn ventet, noe som trolig forklarer den høyere væskeproduksjonen, noterer ABG Sundal Collier ifølge TDN Direkt.
Ifølge Pareto Securities viser produksjonstallene at Aker BP produserte 427.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i juli, mens konsensus er på 388.000 fat pr dag for tredje kvartal.
«Etter å ha tatt høyde for vedlikehold på Edvard Grieg og Ivar Aasen i september, estimerer vi en produksjon i tredje kvartal på rundt 415.000 fat pr dag – 7 prosent over konsensus. Dersom dette stemmer, vil selskapet trolig også heve eller gi positive kommentarer rundt sin helårsguiding på 400.000–420.000 fat pr dag», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.
Produksjonen i første halvår 2025 var på 423.000 fat pr. dag, og implisert guiding for andre halvår 2025, gitt midtpunktet av helårsguidingen, er 397.000 fat pr. dag.
Aker BP stiger 2,4 prosent, mens Vår Energi er opp 1,6 prosent og Okea stiger 0,92 prosent. BW Energy stiger 2,5 prosent, og har stanget opp til ny all-time high intradag på 44,30 kroner.
Equinor stiger 1,9 prosent. Mandag kveld ble det kjent at en føderal dommer har gitt Ørsted tillatelse til å gjenoppta arbeidet med vindkraftprosjektet Revolution Wind utenfor kysten av USA etter at Trump-administrasjonen beordret stans i august.
Ørsted er midt i en kapitalinnhenting på 60 milliarder danske kroner, og Equinor som eier 10 prosent av selskapet har varslet at de vil være med og forsvare sin eierandel.
«Timingen kunne knapt vært verre for Ørsted, som snart skal ut og hente et gigantbeløp», uttaler Clarksons-analytiker Roald Hartvigsen til Finansavisen. Ørsted-aksjen stiger 6 prosent.
Arctic Securities oppgraderer ifølge TDN Dirket anbefalingen på Ørsted fra selg til kjøp, mens Clarksons Securities oppgraderer fra selg til nøytral, etter Revolution Wind-meldingen. Arctic Securities mener sannsynligheten for permanent stans av Revolution Wind-prosjektet er relativt lav på dette tidspunktet, og tror at det verste er over. Clarksons Securities påpeker på sin side at på lengre sikt bør ikke usikkerheten rundt mulige ytterligere tiltak fra den amerikanske regjeringen ignoreres.
DNO er ned 1,0 prosent i kjølvannet av mandagens oppgang på 7,5 prosent. Selskapet meldte tirsdag om enighet mellom Iraks føderale regjering, Kurdistans regionale myndigheter (KRG) og internasjonale oljeselskaper om å gjenoppta kurdisk oljeeksport. Samtidig understreker selskapet at DNOs eksponering skiller seg fra andre aktørers.
«Viktigst er at vi som den største produsenten har betydelig større utestående fordringer fra KRG enn mange av de andre», uttaler arbeidende styreleder Bijan Mossavar-Rahmani ifølge TDN Direkt. Han legger til at DNOs eksponering mot fremtidig betalingsrisiko er vesentlig høyere enn for noen andre selskaper, og at DNO har lagt frem forslag til Erbil for å løse saken.
For tiden selges DNOs netto andel olje kontant og fraktes med tankbiler av tradere til lokale raffinerier, til en pris pr. fat på litt over 30 dollar.
Zenith Energy opplyste mandag at datterselskapene Zenith Energy Africa, Zenith Overseas Assets og Compagnie du Désert har levert sine endelige innlegg i den pågående internasjonale voldgiftssaken mot Tunisia ved ICSID i Washington. Aksjen steg 10,9 prosent mandag, og var på det høyeste omsatt på 65 øre. Tirsdag faller aksjen på det meste over 17 prosent til 49 øre på det laveste.
De endelige høringene i saken er ventet å finne sted i andre halvdel av april 2026, opplyses det.
Flere vinnere og tapere
Lerøy Seafood Group meldte tirsdag at det har utstedt et fireårig grønt obligasjonslån på 500 millioner kroner med kupong på tremåneders NIBOR + 0,98 prosent. Selskapet meldte at lånet ble betydelig overtegnet. Nettoprovenyet vil bli benyttet til å finansiere eller refinansiere grønne prosjekter i tråd med Lerøy Seafood Groups rammeverk for grønn finansiering, heter det. Aksjen er opp 0,9 prosent.
Olav Thon Eiendomsselskap meldte at det kjøper en eierandel på 40 prosent i Sartor Storsenter, og blir eneeier av senteret. Overtakelsen vil finne sted den 24. september 2025. Sartor Storsenter er et ledende kjøpesenter i Bergens-regionen, og oppnådde leieinntekter på 148 millioner kroner i 2024. I 2024 hadde senteret en samlet butikkomsetning på 2.547 millioner, og var det 11. største kjøpesenter i Norge, heter det. Aksjen er ned 0,4 prosent.
Hexagon Composite stiger 2,8 prosent. SEB kutter nå sitt kursmål på aksjen fra 30 til 24 kroner, men gjentar samtidig en kjøpsanbefaling. Hexagon-aksjen har hittil i år falt hele 72,35 prosent.
Tomra meldte mandag kveld at de har inngått en avtale om å kjøpe amerikanske C&C Consolidated Holdings for 45 millioner dollar. Aksjen stiger 2,4 prosent.
Pareto Securities melder ifølge TDN Dirket at oppkjøpet øker konsernets LTM-omsetning med omtrent 2 prosent. Meglerhuset anser det som positivt at ledelsen fortsetter å investere i kjerneaktiva der avkastningen er dokumentert.
Arctic Securities tar opp dekning av Borregaard med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 220 kroner. Borregaard-aksjen stiger 0,3 prosent.
Thor Medical faller 2,7 prosent, men er opp 43 prosent så langt i år.