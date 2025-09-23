Oslo Børs i grønt: Oljeprisen stiger – én aksje til all-time high

Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,7 prosent til 1.653,58 ved lunsj tirsdag. Det er så langt i dag omsatte aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Shippingsindeksen er uendret, mens energiindeksen er opp 1,8 prosent og sjømatindeksen stiger 0,8 prosent.

Blant de mest omsatte er det syv som stiger og tre som faller. MPC Container Ships er ned 1,4 prosent og DNO faller 1,0 prosent.

Kongsberg Gruppen en ned 1,5 prosent til tross for at Danske Bank-analytiker Tomas Anderson Helgø mener Kongsberg Gruppen vil knuse tidligere rekorder med et nytt system, og venter gigantkontrakt til forsvarskjempen.

Oljeaksjene Equinor, Aker BP og Vår Energi stiger mest på en svak oppgang i oljeprisen.

Oljeprisen og oljeaksjer

Brent-oljen med november-levering er tirsdag formiddag opp 0,7 prosent til 67,02 dollar fatet, mens den ved børsslutt mandag ble omsatt for 66,19 dollar. WTI-oljen stiger 0,9 prosent på 62,82 dollar fatet.

Sokkeldirektoratet publiserte tirsdag foreløpige olje- og gassproduksjonstall for august samt detaljerte feltvise tall for juli. Oljeproduksjonen var 7,1 prosent høyere enn direktoratets prognose for august. Væskeproduksjon var 4 prosent over prognosen for august, mens gassproduksjonen var 1,2 prosent høyere.

Vår Energi har tidligere meldt at opptrappingen på Balder X har gått bedre enn ventet, noe som trolig forklarer den høyere væskeproduksjonen, noterer ABG Sundal Collier ifølge TDN Direkt.

Ifølge Pareto Securities viser produksjonstallene at Aker BP produserte 427.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i juli, mens konsensus er på 388.000 fat pr dag for tredje kvartal.

«Etter å ha tatt høyde for vedlikehold på Edvard Grieg og Ivar Aasen i september, estimerer vi en produksjon i tredje kvartal på rundt 415.000 fat pr dag – 7 prosent over konsensus. Dersom dette stemmer, vil selskapet trolig også heve eller gi positive kommentarer rundt sin helårsguiding på 400.000–420.000 fat pr dag», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Produksjonen i første halvår 2025 var på 423.000 fat pr. dag, og implisert guiding for andre halvår 2025, gitt midtpunktet av helårsguidingen, er 397.000 fat pr. dag.

Aker BP stiger 2,4 prosent, mens Vår Energi er opp 1,6 prosent og Okea stiger 0,92 prosent. BW Energy stiger 2,5 prosent, og har stanget opp til ny all-time high intradag på 44,30 kroner.