Nvidia faller etter mandagens rally

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones gått opp 0,2 prosent, Nasdaq er ned 0,1 prosent mens S&P 500 er relativt uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,13 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,7 prosent til 15,99.

Nvidia

Mandag klatret Nvidia nesten fire prosent etter meldingen om at selskapet har inngått en intensjonsavtale om et strategisk samarbeid med OpenAi. Som en del av avtalen vil Nvidia investere 100 milliarder dollar i OpenAI.

«Dette er et trekk som både overrasker og imponerer. Nvidia går dermed langt utover rollen som leverandør av GPU-er, og posisjonerer seg som medeier og arkitekt i selve AI-økosystemet. Strategisk sett kan dette sikre selskapet en nærmest låst etterspørsel etter egen maskinvare – men det innebærer også risiko», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Etter mandagens Nvidia-rally har teknologiselskapet en markedsverdi på mer enn 4.600 milliarder dollar. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til faller aksjen 1,3 prosent.

Fed

«Fra Federal Reserve var det særlig ferske uttalelser fra nyutnevnte Stephen Miran som vakte oppmerksomhet. Han mener nøytralrenten har blitt presset ned av tollsatser, innvandringsrestriksjoner og skattepolitikk, og at dagens styringsrente dermed ligger rundt to prosentpoeng for høyt», skriver Handelsbanken i en rapport.