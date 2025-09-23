Norconsult og DNB til topps

Norconsult og DNB mottar Forening for finansfag Norges Stockman-pris for beste rapportering til finansmarkedet for 2025.

Publisert 23. sep.
Stein Ove Haugen
Nettredaktør

Norconsult gikk til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper, mens DNB vinner årets pris i åpen klasse. DNB får i tillegg prisen for beste IR-team, fremgår det av en pressemelding.

Norconsult vinner på første forsøk

Norconsult går til topps i klassen for mindre og mellomstore på første forsøk. Selskapet skårer høyt på Tilgjengelighet på nøkkelpersonell og bedriftsbesøk, Årsregnskap og noter, styrets beretning og segmentinformasjon i års- og delårsrapporter og Samfunnsansvar.

Autostore er årets forbedringskandidat

Markedet foreslår også kandidater som de ser kan ha et forbedringspotensial i sin kommunikasjon med finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I 2025 er det Autostore som er årets forbedringskandidat, heter det.

Fakta om Stockman-prisen

Stockmanprisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus,  institusjonelle og private investorer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner.

Stockmanprisen har i over tretti år blitt delt ut til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljøer og aksjonærer, og som utgir de beste års- og delårsrapportene basert på beste finansanalytiske prinsipper.

Årets vinnere 2025

- Åpen klasse: DNB

- Mindre og mellomstore selskaper: Norconsult

- Beste IR-team: DNB

- Forbedringskandidater: Autostore

Årets finalister (i alfabetisk rekkefølge)

Åpen klasse

- DNB

- Mowi

- Norsk Hydro

Mindre og mellomstore selskaper

- Kid

- Kitron

- Norconsult

Komiteen legger vekt på følgende kriterier i sin analyse:

- Miljø (Environment)

- Samfunnsansvar (Social)

- Eierstyring og selskapsledelse (Governance)

- Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling

- Finansielle mål og utbyttepolitikk

- Åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører

- Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk

- Årsregnskap og noter, styrets beretning

- Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter

- Delårsrapportering og selskapspresentasjoner

Karantene to år

For å gi flest mulig selskaper anledning til å vinne, blir vinnerne fra de siste to årene satt i

karantene og er dermed ikke aktuelle kandidater til årets pris. For 2025 er Storebrand og Aker BP i

karantene for åpen klasse, Veidekke og Borregaard for den mindre klassen og Norsk Hydro og

Kongsberg Gruppen i karantene fra beste IR-team.

NFFs Stockman-komité består av

- Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet

- Håkon Astrup, Stenshagen Invest

- Karin Busch, Storebrand AM

- Preben Rasch-Olsen, Investor

- Ole E. Dahl, Arctic Fund Management

- Truls Evensen, Investor

- Bengt Jonassen, ABG Securities

For oversikt over tidligere vinnere, se www.finanfag.no

Kilde: Forening for finansfag