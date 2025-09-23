Norconsult og DNB til topps

Norconsult gikk til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper, mens DNB vinner årets pris i åpen klasse. DNB får i tillegg prisen for beste IR-team, fremgår det av en pressemelding.

Norconsult vinner på første forsøk

Norconsult går til topps i klassen for mindre og mellomstore på første forsøk. Selskapet skårer høyt på Tilgjengelighet på nøkkelpersonell og bedriftsbesøk, Årsregnskap og noter, styrets beretning og segmentinformasjon i års- og delårsrapporter og Samfunnsansvar.

Autostore er årets forbedringskandidat

Markedet foreslår også kandidater som de ser kan ha et forbedringspotensial i sin kommunikasjon med finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I 2025 er det Autostore som er årets forbedringskandidat, heter det.