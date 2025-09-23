Norconsult og DNB til topps

Norconsult gikk til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper, mens DNB vinner årets pris i åpen klasse. DNB får i tillegg prisen for beste IR-team, fremgår det av en pressemelding.
Norconsult vinner på første forsøk
Norconsult går til topps i klassen for mindre og mellomstore på første forsøk. Selskapet skårer høyt på Tilgjengelighet på nøkkelpersonell og bedriftsbesøk, Årsregnskap og noter, styrets beretning og segmentinformasjon i års- og delårsrapporter og Samfunnsansvar.
Autostore er årets forbedringskandidat
Markedet foreslår også kandidater som de ser kan ha et forbedringspotensial i sin kommunikasjon med finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I 2025 er det Autostore som er årets forbedringskandidat, heter det.
Fakta om Stockman-prisen
Stockmanprisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus, institusjonelle og private investorer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner.
Stockmanprisen har i over tretti år blitt delt ut til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljøer og aksjonærer, og som utgir de beste års- og delårsrapportene basert på beste finansanalytiske prinsipper.
Årets vinnere 2025
- Åpen klasse: DNB
- Mindre og mellomstore selskaper: Norconsult
- Beste IR-team: DNB
- Forbedringskandidater: Autostore
Årets finalister (i alfabetisk rekkefølge)
Åpen klasse
- DNB
- Mowi
- Norsk Hydro
Mindre og mellomstore selskaper
- Kid
- Kitron
- Norconsult
Komiteen legger vekt på følgende kriterier i sin analyse:
- Miljø (Environment)
- Samfunnsansvar (Social)
- Eierstyring og selskapsledelse (Governance)
- Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
- Finansielle mål og utbyttepolitikk
- Åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører
- Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk
- Årsregnskap og noter, styrets beretning
- Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter
- Delårsrapportering og selskapspresentasjoner
Karantene to år
For å gi flest mulig selskaper anledning til å vinne, blir vinnerne fra de siste to årene satt i
karantene og er dermed ikke aktuelle kandidater til årets pris. For 2025 er Storebrand og Aker BP i
karantene for åpen klasse, Veidekke og Borregaard for den mindre klassen og Norsk Hydro og
Kongsberg Gruppen i karantene fra beste IR-team.
NFFs Stockman-komité består av
- Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet
- Håkon Astrup, Stenshagen Invest
- Karin Busch, Storebrand AM
- Preben Rasch-Olsen, Investor
- Ole E. Dahl, Arctic Fund Management
- Truls Evensen, Investor
- Bengt Jonassen, ABG Securities
For oversikt over tidligere vinnere, se www.finanfag.no