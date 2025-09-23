Årets mest eksplosive aksjer

Hittil i år er S&P 500 og Nasdaq 100 opp med henholdsvis 14 prosent og 18 prosent, mens Europas Stoxx 600-indeks har lagt på seg 9 prosent. Endel AI-relaterte aksjer har imidlertid gitt langt bedre uttelling. For eksempel utgjør Nvidias kursoppgang solide 37 prosent, og Advanced Micro Devices-kursen har steget 32 prosent.

Slike tall blekner imidlertid i forhold til hvor godt enkelte bioteknologiaksjer har gjort det. Regencell Bioscience-kursen har steget med utrolige 11 777 prosent, noe som innebærer at en investering på 10 000 kroner ville ha vokst til nesten 1,2 millioner kroner på mindre enn ni måneder. Det Hongkong-baserte selskapet utvikler plantebaserte medikamenter for behandling av nevrokognitive sykdommer og nevrologisk degenerasjon, særlig ADHD og autisme. Nasdaq-noterte Regencell har fremdeles null omsetning og går følgelig med underskudd. Dagens børsverdi er likevel godt over 80 milliarder kroner.

Franske Abivax er verdt noe mindre, rundt 60 milliarder kroner, etter en kursoppgang på 1 027 prosent siden nyttår. Selskapet har flere legemidler i klinisk utprøving, med et fokus på behandling av kroniske betennelsessykdommer. Den viktigste kandidaten er obefazimod, som skal styrke immunresponsen og redusere inflammasjon. Fase 3-utprøvingen av en behandling av ulcerøs kolitt viste gode resultater i forhold til placebo, og utprøving av en behandling av Crohns sykdom er i fase 2b. Abivax har anerkjente investorer som TCGX Crossover Management, Venrock Healthcare Capital Partners og Deep Track Capital på eiersiden.

Nederlandske Zepp Health utvikler ikke medikamenter, men befinner seg likevel i helsesektoren. Selskapet lager smartklokker og annet utstyr man kan ha med eller på seg og som overvåker brukerens helsemessige status. Aksjekursen har siden begynnelsen av året gått fra 2,87 dollar til mer enn 50 dollar, noe som gir en børsverdi på 8 milliarder kroner. Den årlige toppveksten i andre kvartal var 46 prosent, men Zepp Health tapte likevel 7,7 millioner dollar.