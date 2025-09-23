Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,9 prosent til 1.655,91 tirsdag. Det ble omsatte aksjer for 4 milliarder kroner. Blant de ti mest omsatte aksjene var det åtte som steg.

Det var bred oppgang der både energiindeksen, shippingsindeksen, oljeserviceindeksen og sjømatindeksen bidro med solid oppgang. Helse og telekom falt.

Kongsberg Gruppen falt 1,75 prosent til tross for at Danske Bank-analytiker Tomas Anderson Helgø mener Kongsberg Gruppen vil knuse tidligere rekorder med et nytt system, og venter gigantkontrakt til forsvarskjempen. Investorer sikret gevinst etter mandagens oppgang på 3,9 prosent.

Telenor endte ned 0,7 prosent. Selskapet opplyste mandag om at det ikke har gjort noen listeprisendringer i Norden så langt i kvartalet, med et lite unntak i Danmark.

Oljeaksjene Equinor, Aker BP og Vår Energi steg rundt 3 prosent på pen oppgang i oljeprisen (se lengre ned).

Vinnere og tapere

Lerøy Seafood Group meldte tirsdag at det har utstedt et fireårig grønt obligasjonslån på 500 millioner kroner med kupong på tremåneders NIBOR + 0,98 prosent. Selskapet meldte at lånet ble betydelig overtegnet. Nettoprovenyet vil bli benyttet til å finansiere eller refinansiere grønne prosjekter i tråd med Lerøy Seafood Groups rammeverk for grønn finansiering, heter det. Aksjen steg 0,3 prosent.

Olav Thon Eiendomsselskap meldte at det har kjøpt en eierandel på 40 prosent i Sartor Storsenter, og blir eneeier av senteret. Overtakelsen vil finne sted den 24. september 2025. Sartor Storsenter er et ledende kjøpesenter i Bergens-regionen, og oppnådde leieinntekter på 148 millioner kroner i 2024. I 2024 hadde senteret en samlet butikkomsetning på 2.547 millioner, og var det 11. største kjøpesenter i Norge, heter det. Aksjen steg 1,1 prosent.

Hexagon Composite steg 2,9 prosent. SEB kuttet kursmålet på aksjen fra 30 til 24 kroner, men gjentok kjøpsanbefalingen. Hexagon-aksjen har hittil i år falt hele 72,5 prosent.