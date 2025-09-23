Envipco vil hente nær 600 millioner

Envipco Holding har engasjert meglerhusene SEB, DNB Carnegie og Pareto Securities for å hente inn 50 millioner euro i en rettet emisjon. Det tilsvarer 583,3 millioner kroner. Antall aksjer og pris bestemmes gjennom en accelerated bookbuilding-prosess.

Pengene skal benyttes for å posisjonere selskapet for kommende markedsekspansjoner i land som Polen, Portugal, Spania og Storbritannia, skriver selskapet.

Selskapet opplyser videre at de vurderer å gjennomføre en reparasjonsemisjon rettet mot alle eksisterende aksjonærer i selskapet.

Panteteknologiselskapet har vært en knallinvestering de siste tre årene, med en oppgang på 222 prosent i perioden. Siden nyttår er aksjen opp 25 prosent.